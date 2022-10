Tris di vittorie: la Rari Nantes Savona approda alla final eight di Coppa Italia

Savona. La Carige Rari Nantes Savona vince e si qualifica per la final eight di Coppa Italia. I biancorossi di Alberto Angelini hanno, infatti, battuto poco fa il Telimar Palermo per 13 a 12 nell’incontro valevole per la seconda giornata del Girone “C” dei Preliminary Round di Coppa Italia nella piscina “C” Longo” di Bologna.

I biancorossi, già certi della qualificazione, affronteranno oggi pomeriggio alle 16,00 l’Anzio Waterpolis nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata.

Il tabellino della partita:

CARIGE RARI NANTES SAVONA – TELIMAR PALERMO 13 – 12

Parziali (3 – 2) (3 – 4) (5 – 1) (2 – 5)

CARIGE RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Cora 1, Panerai, Rizzo 5 (di cui 2 su rigore) , Caldieri 1, Bruni, Campopiano 2, Guidi, Durdic 2 (di cui 1 su rigore), Lanzoni 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

TELIMAR PALERMO: Jurisic, Del Basso 4, Vitale, Di Patti, Giorgetti 2, Hooper 3, Giliberti 1, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano, Lo Dico, Irving, De Totero.

Allenatore Marco Baldineti.

Arbitri: Frauenfelder e Braghini.

Delegato FIN: Zerbini.

Superiorità numeriche: SAVONA: 4 / 12 + 3 rigori realizzati, TELIMAR: 9 / 21

Usciti per 3 falli: Panerai (Savona) nel 2° tempo; Rocchi, Guidi, e Lanzoni (Savona) nel 4° tempo; Vitale (Telimar) nel 4° tempo.

La squadra savonese conclude in bellezza il girone con un’altra vittoria. I biancorossi di Alberto Angelini hanno, infatti, battuto l’Anzio Waterpolis per 14 a 6 nell’incontro valevole per la terza ed ultima giornata del Girone “C” dei Preliminary Round di Coppa Italia nella piscina “C” Longo” di Bologna.

Nella Final Eight, che si disputerà dal 10 al 12 marzo in sede da definire, la Carige R.N. Savona affronterà A.N. Brescia, C.N. Posillipo, Pro Recco, Iren Genova Quinto, Telimar Palermo, Pallanuoto Trieste e C.C. Ortigia.

Il tabellino della partita:

CARIGE RARI NANTES SAVONA – ANZIO WATERPOLIS 14 – 6

Parziali (1 – 1) (2 – 1) (5 – 2) (6 – 2)

CARIGE RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai 3, Cora 1 , Caldieri 1, Bruni 1, Campopiano 2 (di cui 1 su rigore), Guidi 2, Durdic 2, Lanzoni 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

ANZIO WATERPOLIS: Antonini 1, Fratarcangeli, Susak, Caponero 2, Goreta 1, Barberini, Cuccovillo 1, Lapenna, Bajic 1, Koprcina, Presciutti D., Leoni.

Allenatore Roberto Tofani.

Arbitri: Carmignani e Frauenfelder.

Delegato FIN: Zerbini.

Usciti per 3 falli: Nessuno.

Nel primo tempo, a 5’47”, Durdic (Savona) ha sbagliato un rigore (parato).

Nel secondo tempo il portiere dell’Anzio, Antonini ha fatto gol da porta a porta sorprendendo il portiere savonese Nicosia.

Nel terzo tempo, a 7’11”, Goreta (Anzio) ha fallito un rigore (parato)