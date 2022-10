Trema di nuovo la terra in Liguria: scossa di terremoto, magnitudo 3,5

Liguria. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel territorio di Genova alle 23.41 di ieri (4 ottobre).

Secondo la primissima stima dell’Ingv la scossa ha avuto una magnitudo compresa tra 3,3 e 3,8 gradi ed epicentro nella zona di Genova. Il sisma è stato avvertito chiaramente in tutta la città.

“Una scossa di magnitudo 3,5 con epicentro nel comune di Bargagli è stata avvertita a Genova. Sono in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale, l’assessore Giampedrone e abbiamo già sentito il sindaco di Bargagli, Sergio Casalini: per ora non risultano criticità e il 118 appena contattato non segnala emergenze. Vi terremo aggiornati”, così su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti.