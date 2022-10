Andora. Tragedia ad Andora, dove questa mattina si è verificato in incidente sul lavoro, risultato purtroppo fatale.

L’episodio sarebbe avvenuto all’interno di una casa privata di località Maglioni presso la quale erano in corso alcune lavorazioni edili.

Stando alle prime informazioni, poco prima delle 10 di stamane un uomo di 58 anni, Claudio Recagno di Albenga, di professione elettricista, sarebbe stato travolto dal crollo di un muretto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, la croce bianca di Andora ed i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e gli uomini dell’ispettorato del lavoro di Savona.

Nonostante l’impegno dei soccorritori, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

In base alla prima ricostruzione, l’elettricista si trovava in giardino e stava effettuando l’installazione di alcuni faretti; all’improvviso, per ragioni ancora da accertare, il muretto che separa la proprietà da quella vicina sarebbe crollato, travolgendolo.