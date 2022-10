Traffico in autostrada, code tra Albenga e Pietra Ligure

Aggiornamento ore 19.30: Le code non si sciolgono in serata nel ponente ligure. Sull’A10 tra Albenga e Pietra Ligure (direzione Italia) si registrano 7 km di code. Sull’A6 la situazione torna alla normalità, come sull’A10 del levante savonese.

Aggiornamento ore 18: La situazione non migliora sulla A10 tra Albenga e Pietra Ligure, direzione Italia. La coda è addirittura aumentata: sono 9 i chilometri di coda segnalati. Per lavori, traffico anche a levante, tra Arenzano e Voltri in direzione Genova. Inoltre, sulla A6 sono presenti code: nel pomeriggio si è verificato un incidente al chilometro 74+100 tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona.

Autostrade. Giornata di lunghe code sull’autostrada A10 nel ponente savonese. Dalle ore 10 di questa mattina si sono segnalati i primi disagi alla circolazione nei tratti tra Albenga e Pietra Ligure, direzione Italia.

Nel pomeriggio la situazione non si è risolta. Alle ore 16.30 le code hanno raggiunto i 7 chilometri. La causa? I lavori lungo la rete autostradale.

Prestare attenzione sul tratto.