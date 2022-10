TPL Linea, pressing sindacale sull’affidamento in house. Olivieri (Provincia): “Procedura quasi conclusa”

Provincia. Le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas e Ugl-Fna, unitamente alla Rsu aziendale, hanno richiesto un incontro urgente alla Provincia di Savona sul rinnovo del contratto di servizio a TPL Linea tramite dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale e delle conseguenti ricadute sulla procedura amministrativa in corso.

“Le organizzazioni sindacali denunciano il lassismo e la poca considerazione per i lavoratori e per l’utenza da parte dell’ente provinciale nella gestione di questa importante procedura, nonostante la richiesta avanzata in data 8 luglio scorso, sollecitata al presidente Olivieri, ma a tutt’oggi non vi è stata nessuna risposta o convocazione” affermano.

“Tale convocazione non è più rimandabile viste le tempistiche sempre più strette, imposte dalla normativa: in caso di mancata risposta rispetto alla richiesta di incontro sindacale verranno attivate tutte le azioni più adatte a tutelare i lavoratori e l’utenza rispetto al nuovo assetto gestione del trasporto pubblico locale nel savonese” concludono le sigle sindacali di categoria.

Rispetto alla nuova presa di posizione delle organizzazioni sindacali è arrivata a stretto giro la risposta del presidente della Provincia: “Entro la fine della settimana è prevista la data di convocazione – afferma Olivieri -. Posso rassicurare i sindacati affermando che assieme all’azienda di trasporto e agli uffici provinciali stiamo lavorando sulla procedura e sulla definizione degli ultimi atti propedeutici per l’affidamento in house del servizio. Inoltre, nei giorni scorsi abbiamo svolti altre riunioni operative sulla questione, in primis con lo stesso Comune di Savona”.

“In questi giorni saranno ultimati gli ultimi dettagli tenico-amministrativi per poterli esporre compiutamente, come stabilito, ai sindacati e traguardare così un importante obiettivo di governance del settore, che prevede massime tutele per i lavoratori e la stessa utenza del nostro territorio” conclude il presidente della Provincia.