Tovo San Giacomo. Questa mattina l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola si è recato a Tovo San Giacomo e, insieme al sindaco Alessandro Oddo, ha effettuato un sopralluogo in Borgata Boragni per verificare lo stato avanzamento dei lavori di rigenerazione urbana. Ad accompagnarli il consigliere regionale Angelo Vaccarezza

Regione Liguria ha finanziato due lotti di interventi per il rifacimento del percorso pedonale della frazione.

Il sopralluogo si è tenuto in occasione della consegna del cantiere alla ditta Ecoedile srl, appaltatrice dei lavori di completamento della riqualificazione.

“La rigenerazione urbana è una priorità del nostro mandato, in un anno abbiamo investito oltre 14 milioni di euro per progetti che valorizzano la Liguria, dalla costa all’entroterra – afferma l’assessore Marco Scajola – Interventi importanti per cambiare il volto del nostro territorio. A Tovo San Giacomo abbiamo finanziato due lotti di lavori, per rendere la frazione Boragni più bella, ma anche più sicura in caso di precipitazioni importanti”.