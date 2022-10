Toirano, rifiuti abbandonati nei contenitori dell’olio esausto: i responsabili individuati grazie alla “tessera fedeltà” di un centro commerciale

Toirano. Sono stati gli acquisti effettuati nei giorni scorsi presso un centro commerciale della zona e la “tessera fedeltà” utilizzata nell’occasione a permettere alla polizia locale di Toirano di individuare il proprietario dei rifiuti indifferenziati abbandonati da alcuni “furbetti” nei contenitori dell’olio esausto dislocati sul territorio.

Uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale del sindaco Giuseppe De Fezza è stato “da subito implementare e migliorare il servizio di polizia locale, al fine di dare un supporto concreto alla cittadinanza, migliorando sempre di più la qualità di vita della cittadina. Tra le varie attività che svolgono quotidianamente, gli agenti in servizio a Toirano sono stati impiegati in un programma di interventi per la tutela dell’ambiente, tema importante per la quale la legislazione nazionale prevede pene severe e denunce a livello penale”.

L’attenta attività di controllo del territorio ha portato a identificare diversi responsabili di abbandoni incontrollati in varie zone del paese: “Alcuni giorni orsono, grazie all’ausilio dei carabinieri forestali della stazione di Loano e all’impiego di una foto-trappola, era già stato identificato e sanzionato l’autore di abbandoni di rifiuti nel terreno di un vicino. Questa settimana , invece, sono stati identificati gli autori dell’abbandono di rifiuti indifferenziati nei contenitori dell’olio esausto; in particolare, gli agenti sono risaliti all’identità del proprietario dei rifiuti partendo da acquisti effettuati presso un centro commerciale della zona e l’utilizzo della tessera fedeltà. Inoltre, è stata sanzionata la responsabile dei lavori di un condominio per l’abbandono di rifiuti ingombranti”.

“I capillari controlli sono mirati anche ai veicoli abbandonati sulle aree pubbliche e private per i quali sono stati avviati gli accertamenti per attestarne lo stato di abbandono. Si è anche voluto puntare l’attenzione al rispetto dell’obbligo di mantenere puliti i terreni privati. Numerose già le comunicazioni inviate ai cittadini che posseggono terreni adiacenti le strade: si ricorda, infatti, che è fatto d’obbligo mantenere piante e siepi in modo da non creare problemi alla viabilità pubblica”, aggiunge il sindaco.

“Crediamo sia necessario richiamare e punire i comportamenti inadeguati contro il patrimonio pubblico. Abbandonare i rifiuti e non mantenere in stato decoroso i propri beni, danneggia il Nostro bellissimo territorio non solo da un punto di vista estetico, ma può, a lungo termine, creare danni ambientali, a volte irreparabili. Oggi Toirano per le sue peculiarità è oggetto di numerose visite da parte di turisti e visitatori, compito dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza è quello di renderla sempre più attrattiva. Ringrazio il neo comandante della polizia locale Fulvio Panizza per il pronto e concreto impegno di coordinamento delle attività di polizia”, conclude il sindaco.