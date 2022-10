Tirreno Power pubblica il rapporto di sostenibilità: cooperazione con i territori e garanzia per il sistema elettrico

Liguria. È stato pubblicato oggi il nuovo rapporto di sostenibilità di Tirreno Power. All’interno vi sono tante informazioni, dati e approfondimenti sui temi attuali dell’energia e della relazione tra la produzione elettrica e i territori. Un documento “originale nella forma e nella sostanza” che si consulta online qui.

Il rapporto ha uno sviluppo multimediale che poggia su una serie di interviste in video. Testimonianze di dipendenti dell’azienda, esperti del settore e stakeholder che si integrano con il racconto delle attività che Tirreno Power ha svolto nell’ambito dei diversi aspetti che compongono il suo piano di sostenibilità.

Tra i molti temi, il progetto “Energia delle competenze” che” porta la cultura dell’energia ai giovani, ai tecnici, ai decisori istituzionali anche attraverso un ampio programma di accesso agli impianti, in particolare quelli idroelettrici che sono un esempio affascinante di una relazione virtuosa tra la produzione di energia e l’ambiente”.

Nel rapporto si documentano, inoltre, i risultati raggiunti con la trasformazione dei siti produttivi, in una “continua evoluzione del modo di produrre energia che va oggi nella prospettiva della transizione energetica. Recupero di spazi e nuovi impieghi mantenendo al centro lo sviluppo virtuoso del territorio, del lavoro, della qualità della vita”. Altro tema centrale è rappresentato dagli “investimenti per il continuo miglioramento delle performance produttive che si traduce non solo in minori impatti ambientali ma anche in una maggiore flessibilità e continuità produttiva, caratteristiche fondamentali per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.

“In questi anni, l’energia ha assunto un ruolo centrale sulla scena economica e politica mondiale – scrive nell’introduzione il direttore generale, Fabrizio Allegra – Tutti abbiamo compreso l’importanza di un sistema basato su risorse sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico e con un mix diversificato. La profonda crisi energetica che stiamo vivendo ci pone di fronte temi nuovi e molto complessi ma, allo stesso tempo, genera un forte impulso per la transizione energetica, obiettivo ormai imprescindibile dell’agenda politica internazionale, e, di conseguenza, per la ricerca e l’innovazione tecnologica quali unici veri strumenti a nostra disposizione per disegnare uno sviluppo davvero sostenibile”.

“Un rapporto di sostenibilità che, attraverso lo svolgimento dei suoi capitoli, diventa uno strumento capace di esprimere in modo chiaro e coinvolgente l’importanza di gestire con competenza un bene divenuto sempre più prezioso come quello dell’energia”.