Tiro con l’arco, savonesi protagonisti a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Il weekend di sabato 22 e domenica 23 ottobre ha visto impegnati molti arcieri liguri nella gara indoor disputata a San Bartolomeo al Mare.

Ancora una volta i giovani arcieri savonesi non hanno deluso le aspettative. Nella categoria Giovanissimi femminile Viola Rizzo della Compagnia Arcieri 5 Stelle ha conquistato il primo posto con un punteggio di 500 punti seguita da Margherita Maccario dell’Archery Club Ventimiglia con 472 punti e Tilda Pesce degli Arcieri La Fenice d’Oro con 467 punti; quarto posto per Alida Clara Grasso (Arcieri La Fenice d’Oro) e sesto posto per Alys Longo degli Arcieri Granatiere.

Medaglia d’oro savonese anche dall’arco nudo con Matilde Ziglioli, categoria Ragazzi femminile, degli Arcieri Granatiere (334 punti). Nella categoria Senior femminile Marina Atzeni degli Arcieri Granatiere si aggiudica il secondo posto con 476 punti.

Non sono mancati podi nelle competizioni maschili: medaglia di bronzo per Michele Guarnotta degli Arcieri Granatiere nella categoria Allievi con 300 punti e per Paolo Monge degli Arcieri Borghetto Santo Spirito nella categoria Ragazzi con 419 punti.

Tra i Giovanissimi Francesco Ferraro della Fenice d’Oro ed Edoardo Gagliolo della Granatiere si sono classificati rispettivamente quarto e quinto posto.