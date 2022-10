Tiro con l’arco, per la savonese Chiara Rebagliati tre ori in due giorni ai Mondiali di Yankton

Savona. Nel tiro con l’arco, la Liguria continua a scrivere pagine importanti nel panorama internazionale. Grande è la soddisfazione del Comitato Fitarco Liguria, del presidente Alessio Bevilacqua e di tutto il Consiglio Regionale per le imprese conseguite sulle linee di tiro di tutto il mondo. L’ultima porta la firma della savonese Chiara Rebagliati e della zoaglina Cinzia Noziglia, cresciuta negli Arcieri Tigullio.

Entrambe si laureano campionesse mondiali nella specialità del tiro di campagna ai Mondiali di Yankton in un’edizione davvero felice per il movimento azzurro, conclusa con la conquista di nove podi (5 ori e 4 argento).

E’ imbattibile Chiara Rebagliati che sui percorsi di Yankton conquista il terzo oro in due giorni. L’atleta azzurra, dopo aver vinto il titolo mondiale a squadre e mixed team, conquista anche quello individuale dell’arco olimpico battendo 61-60 la britannica Bryony Pitman. Il match è molto tirato e l’avversaria parte meglio chiudendo 18-17 la prima volée, mentre le due successive finiscono 15-15 e 14-14. E’ qui che Rebagliati mette il turbo e nelle ultime tre frecce (15-13) sorpassa l’avversaria e vince l’oro.

Titolo mondiale anche per Cinzia Noziglia che completa nel migliore dei modi il suo 2022 da favola. L’atleta ligure dell’arco nudo, dopo l’oro ai World Games Games e quello ai Mondiali 3D, è campionessa del mondo anche nel campagna dopo una finale dominata e chiusa sul 58-44 con Christine Gautier (FRA). Noziglia non lascia nulla all’avversaria prendendosi tutti i parziali 13-11, 14-9, 17-11 e 14-13, per lei è la terza medaglia a Yankton dopo l’oro a squadre femminile e l’argento mixed team.