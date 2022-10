Tennistavolo, campionati nazionali a squadre: in C1 vittoria del Varazze sul Toirano

Liguria. Nell’attesa dell’inizio della Serie A1 maschile, che vede impegnato il TT Genova Cervino, le altre undici formazioni liguri che prendono parte ai campionati nazionali a squadre hanno iniziato il loro cammino.

In Serie B1 maschile difficile debutto per il Villaggio Sport Chiavari (Andrea Pacileo, Imre Bogadi, Alessandro Costa) che si è arreso al Ciatt Firenze col punteggio di 5-0.

In Serie B2 maschile bilancio in equilibrio per TT Club La Spezia e Luigi Rum Compagnia Unica, con una vittoria ed una sconfitta. Il girone D si è aperto proprio col derby ligure, vinto dai genovesi (Mirko Volterrani 2, Filippo Agosti 2, Alberto Drago 1) per 5-3 sugli spezzini (Michele Bertolotti 3, Michele Maggi, Raffaele Mazziotta).

Sette giorni dopo il TT Club La Spezia (Edoardo Cremente 2, Michele Maggi 2, Michele Bertolotti 1) si è riscattato battendo 5-4 l’Acsi Pisa, mentre il Luigi Rum Compagnia Unica (Mirko Volterrani 1, Filippo Agosti 1, Alberto Drago) ha ceduto 5-2 nella palestra della Bernini Livorno.

In Serie C1 maschile ottimo inizio per il Victoria (Federico Bottaro 5, Alessandro Biddau 3, Davide Funaro 2), che ha prevalso per 2-5 in casa dell’A4 Verzuolo Avis e 5-0 sul San Salvatore. L’Athletic Club (Zoya Suprunova 3, Maurizio Mazzoni 2, Marco Borsani 1, Carlos Ron Rodriguez 1, Daniele Facci) è stato battuto a domicilio per 2-5 dall’A4 Verzuolo Avis, ma aveva debuttato bene imponendosi 3-5 sui tavoli del Don Bosco Varazze Autoscuola Moderna.

Varazzini (Nicola Castellano 5, Marco Cristalli 2, Giulio De Gregorio 1) che hanno poi trovato riscatto prevalendo per 3-5 nel palasport del Toirano (Andrea Bottaro 3, Alessandro Caslini 1, Fabio Aigotti Bottino). Quest’ultimo, all’esordio, si era arreso 5-1 al Moncalieri B. A secco di punti anche il TT Club La Spezia (Luca Balleri 2, Sergio Perfigli 1, Daniel Zoccoli), sconfitto 5-3 dal San Salvatore e 0-5 dal Moncalieri B.

In Serie B femminile ottimo avvio dell’Athletic Club (Zoya Suprunova 4, Sonia Collia 2, Joanna Marie Mirisola 1), secondo nel girone D con 3 punti, frutto del successo per 4-1 sull’A4 Verzuolo Benebanca e del pari 3-3 col Varese Giant. Una sconfitta (0-4 col Varese Giant) e un pareggio (3-3 col Tennistavolo Novara) per il Don Bosco Varazze Darian (Lavinia Cerruti 2, Giuseppina Volpi 1, Maja Cuturilo).

Nel girone E l’Arma di Taggia (Maya Pino 2, Francesca Brea 1, Rita Rotunno) ha iniziato il campionato con due sconfitte, per mano del Moncalieri (1-4) e dell’A4 Verzuolo Acqua Eva (2-4).