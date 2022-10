Tante medaglie per l’Atletica Ceriale: argento per Monica Castiglioni a Pistoia, Firato e Ziliani campioni provinciali

Ceriale. Un weekend con un ricco bottino di medaglie per l’Atletica Ceriale che sale sul podio in tutto il nord Italia.

A partire da Pistoia, dove sabato (8 ottobre) Monica Castiglioni al campionato Italiano di Pentathlon lanci è quarta, ma raggiunge l’argento nel Granprix, la somma dei punteggi di 3 gare tra cui un campionato italiano.

Nella stessa giornata a Coumayeur, Gianluca Bico vince l’arrancabirra dei non bevitori, 18 km con un dislivello di 1.410 mt

Domenica 9 ottobre a Vado Ligure vengono proclamati campioni provinciali Davide Firato nella categoria Senior e Nasta Ziliani nella M75, oltre ad essere 3° nella sua categoria, la M70.

Per ultimi ma non certo per importanza, i ragazzi protagonisti al Trofeo delle Province, svoltosi ad Imperia. Due podi nel Tetra A cat. Ragazzi: al secondo posto Matteo Facollo e al terzo Ismael Licini.

La provincia di Savona vince il trofeo anche grazie ai gialloneri convocati: marciatori Francesca Burruto Anna Garofalo, Nicolò Gallizia. Lanciatore: Luca Radici; Velocità: Alexa Marigliano, Gabriele Quattropani, Boris Ianniello, Lorenzo Santamaria, Eleonora Boeri; Mezzofondo: Giulio Barbieri.

“Nella categoria ragazzi, oltre a Licini e Facollo, ci congratuliamo con Traina Francesco e Abdel Rahman Jasmine”, dicono dall’Atletica Ceriale.