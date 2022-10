Tango Albenga. Sogno e Gargiulo esaltano il gruppo: “Vittoria per il neopapà Cocito”

Genova. Vince ancora l’Albenga di mister Buttu, che continua la sua corsa a punteggio pieno nel campionato di Eccellenza.

La rete di Thomas Graziani è bastata a regolare il Campomorone a livello di punteggio, ma il lavoro collettivo dei bianconeri è quel fattore determinante in partite così importanti.

A commentare la gara ci sono due tra i giocatori più esperti del gruppo: Gargiulo e Sogno, il duo in salsa argentina.

“Non era facile neanche oggi – inizia l’ex punta del Finale – ma ancora una volta abbiamo messo davanti la nostra determinazione e voglia di vincere. Siamo stati tosti in difesa e letali in avanti, ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo continuare in questo modo. In settimana diamo tutti il 100% e ci godiamo queste cinque vittorie consecutive”.

Un affiatamento in difesa che si è notato sin dalle prime battute, come conferma lo stesso Gargiulo: “Ci troviamo bene ma penso che il fatto decisivo sia che l’Albenga difenda sempre in undici. Siamo una squadra compatta dentro e fuori dal campo, forte mentalmente e che ha saputo formare un grande gruppo”.

Infine una dedica speciale detta da Sogno: “La vittoria va al nostro DS Cocito che è diventato papà del piccolo Giovanni”.