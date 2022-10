Liguria. Incidente questa mattina in A10 nel tratto tra Genova Pra’ e Arenzano.

Poco prima delle nove, si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti, secondo le prime informazioni tre tir, che di fatto sta bloccando il traffico sia per la A10 in direzione Savona sia per l’A26 in direzione di Ventimiglia.

Su quest’ultima al momento sono segnalati almeno 7 chilometri di code, mentre sulla Genova Savona sarebbero circa 6.