Studio di Censis e Fondazione De Mari: Savona città vecchia e redditi in calo, punti di forza cultura e welfare

Savona. Numeri che tratteggiano una crisi evidente, fatta di calo demografico, giovani che fuggono e diminuzione del reddito. Ma anche segnali di speranza legati alla cultura, al turismo e alla grande presenza di realtà no profit. E’ l’estrema sintesi del quadro di Savona tratteggiato dal rapporto stilato da Censis e Fondazione De Mari su “Realtà e prospettive del territorio savonese – scenari praticabili di sviluppo locale”.

I contenuti del rapporto, pubblicato sul sito di Fondazione De Mari, sono stati presentati oggi pomeriggio in un evento sulla Fortezza del Priamar, presso la Sala della Sibilla. Il rapporto, nelle intenzioni dei promotori ma anche delle istituzioni, dovrà aiutare concretamente queste ultime fornendo indicazioni chiare su criticità e punti di forza di Savona e del territorio circostante.

Uno strumento che qualcuno in sala ha definito “un regalo alla città”: “Questo rapporto è un motivo di ispirazione e riflessione – spiega Luciano Pasquale, presidente della Fondazione – Lo abbiamo per noi stessi, per indirizzare la nostra attività nei prossimi anni, ma lo mettiamo a disposizione della comunità perché crediamo che in questo momento difficilissimo sia necessario un approfondimento scientifico su come è il nostro territorio, quali fragilità vanno curate e quali potenzialità sviluppate. Siamo pronti a collaborare le idee e i progetti che dovranno essere realizzati per rilanciare Savona e il suo territorio”.

A illustrare il rapporto è stato Giorgio De Rita, segretario generale del Censis: “Abbiamo lavorato su due aree di indagine e ricerca. La prima sui dati strutturali, analizzando cosa è cambiato negli ultimi 15 anni in termini di assetto demografico ed economico. La seconda cercando di approfondire l’identità del territorio e come viene percepito”. Due fronti quindi: i dati economici e sociali, e la percezione che gli italiani hanno della città.

I NUMERI: calo demografico e del reddito

“Nella Savona dell’ottobre 2019 avremmo visto l’Italia di oggi” ha detto De Rita in sala: dentro le sue condizioni di tre anni fa c’era tutto ciò che poi sarebbe successo nel nostro Paese. Ad esempio i dati demografici: in una Italia che invecchia, Savona ha un indice di presenza degli ultra65enni al primo posto nazionale. E’ la provincia più vecchia, quella che in qualche modo ha subito più rapidamente e profondamente di altri territori questa decrescita demografica. “E’ un paese di persone vecchie perché i giovani se ne vanno” spiega De Rita: Savona è all’ultimo posto in Liguria e tra gli ultimi nel nord Italia per presenza giovanile, con il 43% dei giovani savonesi che studiano fuori regione (10 anni fa erano il 20%). E di solito non ritornano.

Il secondo dato numerico è legato alla situazione economica: secondo il rapporto, i savonesi risparmiano di più e di conseguenza generano meno reddito. “Savona è una delle province d’Italia che più ha perso in termini di valore aggiunto” racconta De Rita. Un fenomeno anche qui che ha anticipato un trend nazionale: “L’Italia ha accumulato risparmio e ridotto i propri redditi, è l’unico tra i Paesi occidentali negli ultimi 20 anni ad aver ridotto il proprio potere d’acquisto. E’ un Paese che ha ‘sacrificato’ la crescita dell’economia per accumulare risparmi. A Savona il valore aggiunto si è ridotto quasi del 16%, cioè il sistema produttivo ha via via ridotto la propria competitività e la capacità di creare valore aggiunto. La ragione è da ricercare nell’allontanamento dell’industria: il terziario, legato a turismo e commercio, non ha consentito di recuperare le perdite generate dalla deindustrializzazione”.

PUNTI DI FORZA: cultura, turismo e no profit

Su questa situazione difficile però si innesta la crisi legata a pandemia, inflazione e guerra. “Un triennio che ha rovesciato gli assetti e determina ora alcune opportunità – avverte il segretario generale del Censis – Se messe a valore, le caratteristiche positive del territorio possono permettere un recupero”.

Tra i punti di forza c’è il patrimonio culturale: “Savona è riconosciuta dagli italiani come sede di musei e bellezze storiche e architettoniche significative”. Poi il patrimonio turistico e balneare: “La provincia di Savona è all’ottavo posto in Italia per presenze turistiche alla pari con Siena, sebbene con caratteristiche diverse”. Quanto alla dotazione tecnologica, “la provincia ha una dotazione a banda larga in linea con i migliori standard europei in un Paese che invece è molto indietro”. Infine il welfare: “La presenza di enti no profit, dallo sport alla beneficenza, a Savona è molto più alta della media”.

“Significa che Savona ha da un lato un declino nel proprio sviluppo, segnato dalla demografia e dall’arretramento economico, e dall’altro ha però un patrimonio che deve mettere a reddito” avverte De Rita.

L’IDENTITA’ DEL TERRITORIO

“Che identità ha il territorio savonese? Ora è indistinta: un po’ manifatturiera, un po’ balneare” spiega De Rita. E quindi, per capire come il resto degli italiani vede Savona, è stato chiesto a un campione se conoscono la città, cosa conoscono, se ci sono stati e che impressione ne hanno avuto.

La prima domanda agli italiani era se conoscono Savona e sanno collocarla su una mappa: lo sa il 42% degli italiani, di questi circa il 20% dichiara di aver avuto occasione nella propria vita di passarci o avere informazioni.

La seconda domanda era cosa la caratterizza e la identifica: le risposte più frequenti sono state “Liguria”, “mare” e “cultura“. Le prime due sono abbastanza ovvie, il terzo elemento una volta approfondito ha rivelato che la Cattedrale, il Museo della Ceramica e quello di Pertini sono le realtà più citate.

“La terza domanda ci dice che chi conosce Savona la apprezza – prosegue De Rita – Un apprezzamento legato al turismo balneare e alla cultura, ma anche in modo più profondo alla sua natura di città di mare, non troppo piccola né grande, in cui si ha la percezione si viva bene e in cui scuola, sanità, tecnologia e welfare tutto sommato funzionano bene“.

IL NODO CHIAVE: LE INFRASTRUTTURE

Il vero snodo, neanche a dirlo, sarà quello infrastrutturale: “Savona è percepita come un luogo intasato, difficile da raggiungere e attraversare. La possibilità di mettere a valore le ricchezze che la provincia ha, passa soprattutto da un recupero dell’assetto infrastrutturale. Solo considerando i progetti che si presumono completati entro il 2030 sono previsti investimenti pari a 780 milioni di euro: c’è una opportunità di riqualificazione infrastrutturale assolutamente significativa, capace di generare 3,4 miliardi di euro di valore aggiunto”.

Ma si riusciranno a fare le infrastrutture che sono state promesse, e nei tempi proposti? “Occorre una capacità di mettere insieme le tante realtà per monitorare i progetti, una ‘vertenza Savona’ per conoscere con precisione lo stato dei processi e esercitare una pressione per completarli. Altrimenti il processo di ritorno a una dimensione industriale sarà fortemente rallentato, se non impedito, dai nodi infrastrutturali”.

Lavorare sull’aspetto infrastrutturale e superare il ‘marchio infame’ di città intasata è anche un modo per raccontare Savona e riportare i giovani a casa: “Senza un recupero di giovani residenti sarà difficile per la città riprendersi – avverte De Rita – E dare un’identità precisa al territorio significa anche far capire ai giovani che vanno a studiare fuori che ci sono opportunità di medio lungo periodo per rientrare, e convincere anche gli altri che a Savona si vive bene“.

PASQUALE: “Savona si è fermata, serve nuovo slancio”

“Abbiamo visto cambiare Savona negli ultimi anni, ma da qualche tempo tutto si è un po’ fermato – ha fatto notare Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari – e in alcuni casi abbiamo elementi di forza con margini di crescita e miglioramento enormi. Penso al Campus, al Museo della Ceramica o alla rete dei musei della provincia, al Terminal Crociere, alla piattaforma container di Vado che sta rivitalizzando l’intero sistema portuale: tutti elementi realizzati qualche anno fa e che ora hanno bisogno di un nuovo slancio“.

RUSSO E OLIVIERI: “Lavoreremo insieme per dare un’identità”

A cogliere gli spunti dati dal rapporto dovranno essere prima di tutto le istituzioni. “Ci troviamo in una fase delicatissima, dopo il crollo di Ponte Morandi e la pandemia, ma anche ricca di potenzialità – concorda il sindaco Marco Russo – dobbiamo trovare una identità per Savona, ed essere all’altezza di questa sfida. Il savonese si caratterizza per una età media avanzata, quindi abbiamo bisogno di giovani anche per proporre innovazione; e abbiamo bisogno di stringerci intorno a progetti unitari”.

“Noi abbiamo un’idea abbastanza precisa di come uscire da questa situazione – aggiunge – mettere a sistema le potenzialità di sviluppo di porto, Campus e turismo. Questo è il tema su cui lavorare, che può dare una identità alla città. Dopodomani ci riuniremo con tutti gli enti e le parti sociali del nostro territorio proprio per individuare un progetto di Pnrr che dia una identità condivisa al nostro territorio, intorno a cui costruire”.

“Quando il presidente Pasquale mi ha chiamato, anticipandomi l’iniziativa – racconta Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia – ci siamo subito confrontati con Russo e l’abbiamo fatta nostra, in immediato e in prospettiva. Siamo convinti e determinati a lavorare insieme. Abbiamo un quadro: siamo una provincia medio-piccola, con un numero di abitanti che crea una massa critica ‘relativa’. Se non lavoriamo a livello di comprensorio, con una visione sistematica, facciamo fatica ad avere le risposte che il nostro territorio ha bisogno di avere senza ulteriori ritardi“.