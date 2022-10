Studio di Censis e Fondazione De Mari, Pasa (Cgil): “Sere un nuovo modello di sviluppo per il savonese”

Savona. “Sentendo le riflessioni e le relazione condivisibili dei professori Giuseppe De Rita e Giorgio De Rita sul territorio savonese (opportunità, criticità , modello di sviluppo) sono ancora più convinto che serve un nuovo modello di sviluppo per l’intero territorio savonese”. Così Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil Savona, commenta i dati contenuti nel rapporto stilato da Censis e Fondazione De Mari su “Realtà e prospettive del territorio savonese – scenari praticabili di sviluppo locale” e che è stato presentato ieri pomeriggio nella Sala della Sibilla del Priamar di Savona.

Secondo Pasa il nuovo modello deve partire “dalla salvaguardia dell’industria in crisi ma fondamentale per l’economia e la ricchezza del territorio, sviluppando il turismo, la cultura, il campus universitario e il sistema portuale passando attraverso un forte fortissimo investimento in infrastrutture, socio sanitario, invecchiamento attivo e in occupazione nella Pubblica Amministrazione”.

“Sono i temi che rilanciamo come Cgil, Cisl e Uil di Savona da molto tempo, troppo. Ora che anche la Fondazione lo sottolinea e lo presenta l’auspicio è quello che i tanti amministratori presenti si decidano a ‘mettere a terra’ i progetti e le proposte che anche anche i sindacati hanno costruito in questi anni e presentato in varie iniziative (Dossier su sviluppo economico, sanità, infrastrutture, sociale e sistema delle rinfuse). Se non ora quando?”.

Per Pasa è “necessario creare le condizioni perché l’occupazione sia di qualità, meno precaria, più retribuita e più sicura e non il contrario. Unitariamente abbiamo chiesto queste cose attraverso la costituzione del tavolo dello sviluppo economico a Provincia, associazioni datoriali e comuni”.

La disamina di Franco Astengo, invece, parte all’indicazione che è “quasi una provocazione” lanciata dal presidente di Censis Giuseppe De Rita: “Una classe dirigente capace di assumersi le proprie responsabilità”.

“Il convegno ha ruotato attorno alla relazione svolta da Giorgio De Rita, fondata su tre assi ben noti nell’analisi della situazione savonese e del suo declino storico: il deficit demografico; il problema antico della ‘fuga dei cervelli’ (potremmo anche datare l’inizio del fenomeno: vertenza degli elettromeccanici dell’inverno 1960-61, con il ‘Natale in Piazza’. In conclusione di quella lotta la direzione della Magrini trasferì da Savona a Bergamo i tecnici più qualificati della ex- “Scarpa e Magnano” depauperando il patrimonio di conoscenza scientifica di una fabbrica che era stata all’avanguardia dell’industria elettromeccanica italiana); la questione dell’isolamento e delle infrastrutture, posta anche in relazione ai finanziamenti del PNRR. Tre temi da affrontare per concorrere a ridisegnare l’identità del territorio”.

“Si è così delineato un quadro già più volte dibattuto intorno a temi sui quali si è sviluppata anche la campagna elettorale del 2021 per il Comune di Savona: temi che richiederebbero una proposta di forte innovazione istituzionale, una presa d’atto del mancato governo della complessità del territorio, un recupero pieno di progettualità a livello comprensoriale. Torniamo però sul punto dell’assunzione di responsabilità. La richiesta di assunzione di responsabilità ha costituito l’elemento di maggior interesse del convegno perchè si tratta di un elemento di riflessione tale da richiamare l’analisi di due fattori fondamentali: la formazione dei gruppi dirigenti da realizzarsi non semplicemente sulla base di una ‘pratica del territorio’; la ‘sprovincializzazione’: l’apertura all’esterno di un ‘recupero della politica’ fuori dalla banalità delle schermaglie verbali. Così si può affermare che ritornano antichi interrogativi”.

“Interrogativi per rispondere ai quali è necessario sottoporre ad esame una classe politica, rivolgendo ad essa interrogativi di fondo. Quale luogo sul territorio può essere sede di ricostruzione di una coscienza dell’esercitare un’influenza, di partecipazione a costruire un sentimento tale da permetterci di tenere tra le mani il filo conduttore degli eventi elevandoci al di sopra della quotidianità? La responsabilità ha bisogno della ‘lungimiranza’ e della ‘vicinanza’ ai grandi temi che non possono essere considerati con distaccato ‘politicismo’, come è avvenuto troppo spesso a Savona come altrove dal momento della caduta dei grandi partiti di massa e l’avvento della banalità del personalismo. Un tempo il rispetto dell’ideologia consentiva di muoversi sul terreno delicato del progetto e della sua attualizzazione: abbiamo vissuto una stagione di ‘secolarizzazione’ dell’agire politico che ha sconfinato nell’indifferenza del potere. A Savona come altrove. Forse è arrivato il tempo di una ricerca di ‘innovazione dell’ideale’: se pensiamo che l’assunzione di responsabilità può nascere da quella fonte sarebbe il caso di provarci”.