Stella, approvato il Bonus Bebè. Castellini: “In questo periodo buio un aiuto alle future famiglie”

Stella. L’amministrazione Castellini festeggia il suo primo anno di mandato nel Comune di Stella e lo fa approvando in giunta un piccolo contributo per i futuri nascituri: il bonus bebè che sarà attivo dal 1° gennaio del 2023.

“In questo periodo buio dove gli aumenti dei costi purtroppo sono all’ordine del giorno abbiamo deciso di intervenire in aiuto delle future famiglie di Stella” afferma il sindaco.

Il bonus bebè consiste in un’erogazione economica, una tantum, concessa a un nucleo familiare con determinati requisiti. L’importo è di 250 euro a bambino, per l’anno 2023, maggiorato a 500 euro per le famiglie che presentano un Isee inferiore o uguale a 6.500 euro.