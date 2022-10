Stadio Bacigalupo, Orsi: “Per aprirlo prima possibile nel bando si doveva chiedere di fare solo gli interventi minimi”

Savona. La questione dello stadio Bacigalupo arriva in consiglio comunale. Il consigliere Fabio Orsi ha presentato l’interpellanza presentata da Maurizio Scaramuzza (assente giustificato): “Cosa intende fare il Comune e quali sono le mosse per smuovere la situazione?“, è stata la richiesta della minoranza.

“Il primo e il secondo bando non hanno portato a risultati e ora siamo in una situazione che non vede una via di uscita immediata“, ha proseguito Orsi. “Si sarebbe dovuta seguire via alternativa invece di spendere soldi senza avere la certezza che fosse un intertervento complessivo.

In primavera il Comune aveva speso 50mila euro (ricavati dalla garanzia fideiussoria che aveva dovuto versare la vecchia società) per il rifacimento del manto erboso. E con i 26 mila euro riscossi dall’assicurazione è stato rifatto l’impianto antincendio e sono state rifatte la recinzione del campo comparato e sono state cambiate le porte per “evitare tentativi di incursione”.

Fin dall’inizio il nostro obiettivo era riaprire il prima possibile lo stadio. Non avendo trovato pratiche aperte e non essendoci procedure di project financing avviate, quella percorsa era la strada più rapida senza precludere possibilità che ci fossero investimenti”.

“Obiettivamente siamo in ritardo nei tempi“, ha ammesso Rossello. E ribadisce che il Comune farà i lavori minimi per garantire l’agibilità della struttura in modo che possa essere usato per gli allenamenti e le partite dopo aver valutato la presenza di eventuali società interessate alla gestione.

Orsi replica: “Se lo scopo era rendere agibile il prima possibile il primo step era chiedere di fare il minimo necessario, così si sono allontati i possibili interessati”.