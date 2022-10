Spotorno, scuole e cittadinanza protagoniste di “Puliamo il Mondo”

Spotorno. Anche quest’anno, a cavallo tra settembre e ottobre, si svolge in tutta la penisola “Puliamo il Mondo”, edizione italiana di Clean up the World grazie all’impegno di Legambiente. Una grande iniziativa di cura e pulizia, allo stesso tempo concreta e simbolica, per chiedere e avere città più pulite e vivibili.

Queste giornate di volontariato ambientale rappresentano un’utile occasione per sensibilizzare i giovani cittadini e far vivere loro un’esperienza diretta, da protagonisti, per la conservazione e la valorizzazione del bene comune per eccellenza, l’ambiente, per praticare rispetto, impegno, responsabilità, appartenenza alla propria comunità.

Il Comune di Spotorno ha aderito alla manifestazione promuovendo la partecipazione della scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso incontri di educazione e sensibilizzazione ambientale nella giornata di venerdì 14 ottobre. La classe quinta della scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo grado hanno potuto mettersi alla prova con l’Escape room “Il viaggio di Gaia – quando insieme cambieremo il futuro”, realizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e volta a far riflettere attraverso enigmi, giochi ed esperimenti, sui vari problemi ambientali di questo secolo e del prossimo.

Le classi terze e quarte della scuola primaria e i bimbi del micronido “Gli Orsetti” hanno invece preso parte ad un’attività ludica sul tema dei rifiuti a cura di SAT.

Nella giornata di sabato 15 ottobre, l’escape room “Il Viaggio di Gaia” è stata allestita presso la rotonda Ferrer Manuelli per coinvolgere questa volta la cittadinanza al fine di riflettere, attraverso il gioco, sulle emergenze ambientali dei nostri tempi e scoprire buone pratiche sul tema.