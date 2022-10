Spotornese, sorride mister Dorigo: “Ennesima prestazione di livello, un ringraziamento speciale ai nostri tifosi”

Savona. È da poco terminato il match disputato presso l’Augusto Briano che ha visto affrontarsi Letimbro e Spotornese, due ottime formazioni le quali hanno dato vita ad un match davvero godibile e divertente.

Alla fine è stato 4-2 per la formazione ospite, un risultato che ha permesso alla squadra allenata da Federico Dorigo di portarsi a -1 dalla vetta della classifica del Girone B del campionato di Prima Categoria.

Nel post partita a raccontare le sue sensazioni sulla gara è stato proprio l’allenatore dei biancazzurri, tecnico il quale ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto non solo per i tre punti, ma anche per le prestazioni che stiamo continuando ad offrire. Siamo felici perchè il nostro obiettivo (il raggiungimento della salvezza, ndr) sta continuando ad avvicinarsi. Per quanto riguarda la partita siamo stati bravi ad interpretare ottimamente i primi 45’, nel complesso penso che la nostra vittoria sia meritata.”

Successivamente il tecnico si è soffermato sull’enorme entusiasmo creatosi attorno alla sua squadra, un clima elettrizzante favorito dall’applicazione degli interpreti arrivati durante la sessione di mercato estiva. “Non guardiamo la classifica – ha proseguito Dorigo – guardiamo alla salvezza. Essere in Prima Categoria dopo appena due anni per noi è già un risultato straordinario, non possiamo che essere soddisfatti.”

Infine l’intervistato ha rivolto i suoi ringraziamenti ai Drunkerz, ultras della Spotornese anche oggi presenti in gran numero sugli spalti dell’Augusto Briano.