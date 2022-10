Sportelli di “prima informazione” per l’assistenza domiciliare e/o residenziale attivati grazie a sindacati e ASL2

Savona. Dal prossimo 3 novembre saranno attivi gli sportelli di prima informazione nelle sedi sindacali individuate nell’accordo sottoscritto lo scorso luglio tra i sindacati dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UILPensionati di Savona e l’ASL2 savonese.

Obiettivo di tali sportelli è facilitare la prima informazione e l’orientamento dei cittadini che si rivolgono presso le sedi sindacali per avere notizie sui servizi socio-sanitari forniti dall’ASL2, in particolare per l’assistenza domiciliare e/o residenziale.

Il Direttore Sociosanitario di ASL2, Dottoressa Monica Cirone, e il Coordinatore della Formazione, Dottoressa Antonella Giribone, sottolineano l’importanza di questa iniziativa che può contribuire ad una più capillare diffusione di informazioni utili per i cittadini.

Per Fausto Dabove, Mario Ivaldi e Claudio Gallo, Segretari Provinciali di SPI-CGIL, FNP-CISL e UILPensionati di Savona: “Dopo la formazione svolta dall’ASL agli incaricati dei nostri sportelli tale attività prende avvio , pur se in forma sperimentale, in tutti i quattro distretti della provincia, a conferma dell’impegno che i sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL dedicano al territorio ed ai cittadini; In particolare verso anziani, fasce fragili e tutti coloro che possono avere difficoltà di accesso a queste importanti informazioni. Gli sportelli rappresentano inoltre, per le OO.SS., un ulteriore strumento per poter cogliere richieste e necessità dei cittadini del nostro territorio”.

ASL2 e SPI-CGIL, FNP-CISL, UIL Pensionati di Savona sottolineano l’impegno dei volontari delle sedi sindacali che hanno dato disponibilità per il percorso formativo e l’attivazione degli sportelli per una fase sperimentale che, in caso di riscontro positivo, potrà essere estesa alle altre sedi sindacali nella nostra provincia.

Di seguito sedi, giornate ed orari di apertura degli sportelli previsti in questa prima fase nei diversi distretti della provincia:

DISTRETTO SAVONESE:

SAVONA – sede SPI CGIL di VIA BOITO 9 R – MERCOLEDI DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

SAVONA – sede FNP CISL di GALLERIA ASCHERO 4 – GIOVEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

SAVONA – sede UILPensionati di C.SO TARDY E BENECH 3/3 – MARTEDI’ DALLE H.9.00 ALLE H. 12.00

DISTRETTO BORMIDE:

CAIRO M. – sede SPI CGIL di VIA BERTOLOTTI 79 – MARTEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

CAIRO M. – sede FNP CISL di CORSO ITALIA, 39 – GIOVEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

CAIRO M. – sede UILPensionati di CORSO ITALIA, 37 – MERCOLEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

DISTRETTO FINALESE:

FINALE L. – sede SPI CGIL di VIA DANTE 79 – VENERDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12,00

LOANO – sede FNP CISL di VIA GIARDINO 9 – MARTEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

FINALE L. – sede UILPensionati di VIA RUFFINI – MERCOLEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

DISTRETTO ALBENGANESE:

ALBENGA – sede SPI CGIL di VIA TRIESTE 8 – MARTEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

ALBENGA – sede FNP CISL di VIA GIOVANNI XXIII, 84 – VENERDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00

ALBENGA – sede UILPensionati di VIA DEI MILLE 177 – GIOVEDI’ DALLE H. 9.00 ALLE H. 12.00