Sport, via libera dal Consiglio alla nuova legge regionale

Liguria. Il Consiglio regionale con 17 voti a favore (maggioranza) e 11 astenuti ha approvato il disegno di legge 126 “Modifiche alla legge regionale 40 del 7 ottobre 2009 “Testo unico della normativa in materia di sport” e alla legge 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Il provvedimento contiene alcuni adeguamenti alla più recente normativa sia regionale che nazionale che riguardano le norme di sicurezza per la costruzione, l’ammodernamento, l’esercizio degli impianti sportivi e, infine, la gestione degli impianti sportivi pubblici.

In particolare l’abrogazione della norma che attribuiva alle Regioni la disciplina delle modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici ha imposto la riformulazione del testo unico regionale che riporta esclusivamente alcune indicazioni di principio conformi alle nuove disposizioni nazionali.

In questo contesto vengono riviste e aggiornate anche le norme in tema di sicurezza nelle discipline sportive invernali: sono previsti strumenti salvavita, palinature, delimitazioni classificazione e manutenzione delle piste e degli impianti di risalita; sono rivisti gli obblighi a carico dei gestori e le regole di condotta per gli utenti, con nuove e più adeguate sanzioni, controlli rafforzati e con il potenziamento delle attività di informazione e formazione sulle condotte idonee a prevenire ogni forma di incidente.

Il provvedimento, inoltre, favorisce l’accesso alle discipline sportive invernali ai soggetti con disabilità prevedendo anche un accompagnatore qualificato e più tutele in pista. Il provvedimento, infine, non prevede più per l’ammissione ai corsi di aspirante guida alpina di secondo livello il conseguimento dell’abilitazione tecnica di primo livello.

Alessio Piana, presidente della III Commissione, ha illustrato il provvedimento nel dettaglio e, infine, l’emendamento presentato da lui stesso in commissione circa le nuove norme per l’esercizio della professione di guida alpina di secondo livello.

L’assessore allo sport Simona Ferro ha spiegato in aula le motivazioni normative che hanno portato all’elaborazione del provvedimento per adeguarlo alle nuove disposizioni nazionali e ha poi illustrato alcuni aspetti dell’intervento legislativo.