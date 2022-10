Sport solidale, visite speciali del Fai, esposizioni moto d’epoca e tanto altro: un weekend ricco di eventi nel savonese

Savonese. Siamo arrivati alla fine di questa settimana di metà ottobre. Le giornate sono ancora miti e favorevoli per trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta e allora scopriamo insieme le tante occasioni per stare in buona compagnia.

“MI FIDO DI TE”: UNA GIORNATA DI SPORT PER CHI HA UNA DISABILITA’ SENSORIALE

Partiamo con “Mi fido di te”. Si tiene nel piazzale “Eroe dei due mondi” e la spiaggia sottostante del Prolungamento di Savona l’evento che avrebbe dovuto tenersi il 24 settembre ma rimandato a causa del maltempo. Quella prevista per sabato 15 ottobre è una giornata che ruota intorno al tema della fiducia reciproca. Affrontare uno sport senza l’ausilio della vista e/o dell’udito, affidandosi totalmente all’altro, è possibile? Parte da questa domanda il progetto promosso da Rare Partners insieme al Rotary Club Savona e patrocinato dalla città di Savona. Nel corso della giornata ci saranno occasioni per permettere a persone con disabilità sensoriali di svolgere attività sportive in sicurezza, presente anche la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia. Qui tutte le informazioni.

GIORNATE FAI D’AUTUNNO, UNA VISITA NEL DIETRO LE QUINTE DEL TEATRO CHIABRERA

Tornano le Giornate Fai d’Autunno. Sabato e domenica, in particolare, a Savona si potranno visitare i luoghi “nascosti” del teatro Chiabrera: il dietro le quinte, la piccionaia, il palco… fino al suggestivo sottotetto dove gli antichi ingranaggi della “macchina scenica” riposano inutilizzati da molto tempo. Si tratta di una visita tra le sfavillanti luci della ribalta che hanno fatto brillare generazioni di attori, cantanti, ballerini, politici e regine. La visita è a cura del FAI Giovani di Savona e ripercorrerà gli ultimi 150 anni di storia della città.

SHOPPING ALL’ARIA APERTA CON IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

Domenica appuntamento anche con lo shopping. Il Mercato Riviera delle Palme farà tappa a Cogoleto. Gli ambulanti popoleranno la passeggiata a mare con banchetti ricchi di occasioni per fare compere all’aria aperta con una splendida vista sulla costa. Dalle 8 alle 19.30 ad attendere il pubblico un vasto assortimento di abbigliamento, accessori moda e golosità enogastronomiche.

A CELLE UNA GIORNATA DEDICATA AL COFONDATORE DELLA MOTO GUZZI

Domenica 16 ottobre a Celle Ligure si terrà l’edizione speciale di “GP Day”, un’intera giornata dedicata al ricordo di Giorgio Parodi, cofondatore genovese della Moto Guzzi. Le “vecchie signore” della storia faranno bella mostra di sé a partire dalle ore 10 davanti alla sede del municipio. I modelli più iconici saranno poi raccontati insieme all’incredibile vita di Giorgio Parodi e alla storia della fondazione della “moto dell’aquila”. L’imprenditore ligure fu infatti fondatore, insieme al padre Emanuele Vittorio, della nota casa motociclistica con l’aquila sul serbatoio che ha da poco compiuto i 100 anni.

AD ALBENGA IL GRAN CORCERTO PER DON GALLO

Sempre domenica si terrà il Gran Concerto per don Gallo ad Albenga. Archiviata la gioiosa atmosfera di CorriAMO la fionda, i Fieui di caruggi presentano un altro atteso evento. A salire sul palco del Teatro Ambra otto straordinari musicisti. Un momento emozionante per il pubblico di Ottobre De André: Lucio Fabbri e Roberto Gualdi, violinista e chitarrista della PFM (Premiata Forneria Marconi), Massimo Germini, chitarrista storico di Roberto Vecchioni, Paolo Bonfanti, straordinario bluesman, Antonio Petruzzelli, bassista collaboratore dei più grandi artisti italiani, Grazia Di Michele, pochi giorni fa ospite del concerto di Renato Zero al Circo Massimo di Roma, Paki de I Nuovi Angeli, con i suoi indimenticabili successi Singapore, Donna Felicità, Anna da dimenticare e Marco Bonino, chitarrista di Ron e Lucio Dalla.

APPUNTAMENTO CON “TRIATHLON CITTA’ DI SAVONA”

Torniamo a Savona. Domenica 16 ottobre si terrà anche il sesto Triathlon Città di Savona presso il piazzale Eroe dei Due Mondi, ai piedi del Priamar. ­Saranno 750 i metri di nuoto nella baia di Savona con la spiaggia più estesa della Liguria, 20 i chilometri di ciclismo su un percorso velocissimo parte della Milano – Sanremo e 5 i chilometri di corsa nello scenario della fortezza del Priamar a picco sul mare.

A ROCCHETTA UNA FESTA DEDICATA ALLA ZUCCA

Fino a domenica 16 ottobre nel “Borgo della Zucca” della frazione Rocchetta di Cengio è prevista la diciottesima edizione di “ZuccaInPiazza”. Un appuntamento molto atteso per festeggiare questa straordinaria cucurbita, l’unica ad essere dotata di una carta di Identità, che ne certifica la provenienza e le caratteristiche. Ma protagonisti della festa insieme alla Zucca di Rocchetta saranno anche i prodotti della Valle Bormida, e in particolare i produttori del Mercato della Terra, e dell’Arca del Gusto, che animeranno un ricco e coloratissimo mercato di prodotti di eccellenza. Il programma completo qui.

UN’ESPERIENZA IN BARCA A VELA PER PERSONE CON DISABILITA’

Concludiamo con due eventi solidali. Sabato a Varazze, in occasione di “Vela per tutti, nessuno escluso”, quindici persone con disabilità potranno vivere un’esperienza unica in barca a vela. Il tutto a bordo della Classe Hansa, tipologia di imbarcazione che, grazie a una serie di servomeccanismi, rende possibile navigare anche alle più gravi condizioni di disabilità. Si tratta di imbarcazioni estremamente stabili e di semplice utilizzo anche grazie alla supervisione in barca di istruttori.

LA CANSTAGNATA PER IL CANILE DI SAVONA

Infine, domenica pomeriggio al canile di Savona si terrà l’ottava edizione della caNstagnata. Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, sarà di nuovo possibile gustare le caldarroste preparate dai volontari della lega nazionale per la difesa del cane e allo stesso tempo visitare il canile e conoscere gli ospiti in cerca di casa. Saranno inoltre disponibili torte dolci e salate e bevande. Sarà anche possibile fare la pesca di beneficenza o acquistare i gadget della LNDC il cui ricavato andrà a sostegno del canile.

Questi sono solo alcuni degli eventi che si svolgeranno questo fine settimana nel savonese.