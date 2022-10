Sport da combattimento, Giovanni Perlungher è preparatore atletico specializzato

Loano. Giovanni Perlungher, da tutti conosciuto come “Il Campione” prima e “Il Maestro” poi, ha voluto alzare l’asticella. Da alcuni mesi a questa parte ha intrapreso il percorso formativo in Accademia Sportiva IT, certificandosi a pieni voti quale preparatore atletico specializzato in sport da combattimento, unico della provincia di Savona e tra i primi in Liguria.

Corso “non per tutti”: molti hanno partecipato però al percorso, provenienti da tutta Italia, isole comprese, e non solo, come il dottor Emanuelè F. di Menton, anch’egli diplomatosi preparatore atletico specializzato combat sport.

Docenti del corso erano professionisti di alto calibro, tra i più in vista nel panorama sportivo, con esperienza internazionale, tra cui i dottori Testa e Verdone.

Il percorso formativo si propone di fornire gli strumenti per impostare al meglio la preparazione fisica dell’atleta di sport da combattimento, in funzione delle sue caratteristiche individuali, delle esigenze e degli obiettivi che si vogliono ottenere. Gli argomenti trattati coprono quindi le tre aree di principale interesse per preparare al meglio l’atleta: la mobilità articolare, importante sia per potere effettuare al meglio i gesti tecnici, sia per prevenire per quanto possibile il rischio di infortunio; l’allenamento della forza in tutte le sue sfaccettature: dal lavoro aspecifico di forza massima fino ad arrivare al lavoro di forza specifica (che potrà essere a seconda delle esigenze la ricerca della massima potenza oppure della resistenza alla forza) e il lavoro di “conditioning” dei sistemi energetici e cardiopolmonare, che permetterà all’atleta di reggere il ritmo del match.

Insomma, se prima gli atleti del Team Perlungher già facevano parlare di sé per il tecnicismo, ora si salirà ulteriormente di livello per lo “strength and conditioning” che atleti e staff mostreranno.

Giovanni Perlungher