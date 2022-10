Sopralluogo del coordinatore UE Reno-Alpi Wojciechowski alla piattaforma contenitori Vado Gateway di Apm

Vado Ligure. Venerdì 21 ottobre il Coordinatore europeo del Corridoio Reno-Alpi Pawel Wojciechowski, dopo 4 anni, è tornato a visitare i porti di Savona, Vado Ligure e Genova per un sopralluogo sulle principali opere che consentiranno di collegare la Liguria con i mercati dell’Europa centro settentrionale.

Una fitta agenda di incontri ha caratterizzato la giornata ligure del Coordinatore Wojciechowski e del suo advisor Beata Tuszyńska (DG Move). Il primo ha riguardato la nuova realtà terminalistica di APM a Vado Ligure con particolare riferimento all’innovativo sistema logistico a servizio della piattaforma, entrata in pieno esercizio ad inizio 2020 e già oggetto di visita da parte del Coordinatore nel 2016 quando il terminal era ancora in costruzione.

Nel pomeriggio poi l’attenzione di Wojciechowski si è accentrata ai cantieri relativi all’accessibilità di ultimo miglio terrestre e in particolare della nuova viabilità di Sampierdarena e del parco ferroviario Rugna-Campasso. Tali opere di ultimo miglio, tra cui va annoverata la nuova diga per quanto riguarda l’accessibilità marittima, si inseriscono nel quadro delle politiche dei trasporti promosse dalla UE e vanno inquadrate nel progressivo completamento del Corridoio TEN-T a partire dal progetto del Terzo Valico, che consentiranno ai Ports of Genoa di raggiungere più facilmente e con volumi maggiori i mercati europei.

La giornata del Coordinatore si è conclusa con un vertice con Istituzioni e Stakeholder a Palazzo San Giorgio a Genova con un tavolo che ha visto la presentazione, da parte del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini, del complesso di interventi sviluppati dall’AdSP nel quadro di una strategia di integrazione intermodale con la rete transeuropea dei trasporti Reno-Alpi attraverso il collegamento con il Terzo Valico.