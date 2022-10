Smantellata rete di spaccio in Riviera, 21 misure cautelari: in carcere anche due savonesi

Liguria. Ventuno misure cautelari, di cui 2 in provincia di Savona, emesse dal gip di Imperia Massimiliano Botti, sono state eseguite ieri dalla squadra Mobile della polizia di Imperia, diretta dal commissario capo Giovanni Franco, e coordinata dal pm Antonella Politi, nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Praedictio“. Per quattordici uomini si sono aperte le porte del carcere: tra loro anche i savonesi Giacomo Masotina (46 anni, residente a Savona) e Sergio Taverna (55 anni, di Vendone).

E’ il risultato di una articolata attività di indagine durata un anno: “E’ nata a seguito dell’arresto in flagranza di Mario Mandarano nel marzo del 2020 – ha spiegato il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore – quando venne trovata una mole di minuziosa documentazione. Dall’analisi di questi documenti, grazie ad approfondimenti investigativi, è emersa una vasta attività di cessione di sostanze stupefacenti che avveniva da diversi anni in tutta la provincia di Imperia. Parliamo di hashish, marijuana, ma anche cocaina. Un meccanismo criminale collaudato con ramificazioni non solo nel ponente ligure, ma anche nel basso Piemonte e a Genova”. Ingente il giro d’affari, che secondo gli inquirenti sarebbe di centinaia di migliaia di euro.

Un centinaio gli agenti della questura di Imperia, ma anche Savona e Genova, che sono stati impiegati nel blitz di ieri. Figura chiave dell’operazione è stata proprio quella di Mario Mandarano, 63 anni, residente a Taggia. E’ proprio dal suo arresto nel 2020, quando venne trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e marijuana e di un vero e proprio arsenale da guerra, che sono partite le indagini. Mandarano era lo snodo principale dell’attività di spaccio, nonché il “contabile”: colui che nei suoi accurati appunti scriveva il costo della droga, le quantità acquistate e cedute e i nomi di alcuni acquirenti, in modo esplicito o utilizzando codici. L’attività di spaccio, che si presume fosse in atto almeno dal 2015, era tutta documentata.

L’analisi della contabilità è stata intrecciata a quanto emerso da servizi di osservazioni, pedinamenti, indagini tecniche: un’indagine vecchio stampo, che ha visto l’intuito degli investigatori affiancato dal fiuto dell’unità cinofila della polizia di stato, utilizzata per le perquisizioni.

I RIFERIMENTI ALLA ‘NDRANGHETA: “Il mio maestro Nino Gullace di Spotorno, boss della Liguria”

“Ricordati, più si è uniti più si è di più.. una persona sola non fa rumore”. A dirlo, secondo gli inquirenti per esaltare “l’importanza del gruppo nella trattazione degli affari criminosi” è Mario Mandarano, intercettato il 30 dicembre 2019 mentre parla con Flavio Ianni. Una “forza”, quella del gruppo di appartenenza, spesso utilizzata da alcuni indagati per spaventare i propri debitori.

Tra le centinaia di intercettazioni raccolte dagli investigatori, c’è quella ambientale dell’11 gennaio 2020, in cui «Mario Mandarano informa Ianni che Antonio Zito è imparentato con la ‘ndrina Facchineri di Cittanova (RC), coinvolta in una faida sanguinosa, e che lo stesso Zito, in passato, aveva subito un tentativo di omicidio in Arma di Taggia compiuto da esponenti della famiglia avversaria; descrive quindi con dovizia di particolari un incontro di Mandarano con gli esponenti di una ‘ndrina radicata nella zona di Milano, ammettendo di aver avuto per “maestro” tale Nino Gullace, residente a Spotorno (SV), definito “un boss della bassa Piemonte e di Liguria”» (Carmelo “Nino” Gullace è stato arrestato nel 2016 nell’ambito dell’operazione Alchemia).

Ed è sempre Mandarano, che il giorno dell’arresto in flagranza, il 12 marzo 2020, era stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale di armi e munizioni, per sollecitare il pagamento dei corrispettivi «non esita a prospettare ai debitori l’intervento dell’organizzazione di cui evidentemente fa parte, utilizzando sovente il termine “cugini”». Lo si evince, ad esempio, «nei messaggi inviati a Giuseppe Russo (“Pino Castellaro”) in data 2/02/2020». Qui, Mandarano, si esprime in termini perentori: “Per questa data che scendono i cugini, mi raccomando di mantenere la tua parola data. Mi fai sapere con certezza al 100%!! Ti organizzi al meglio, in quanto: prevenire è meglio che curare, cosi è il detto…. Dammi subito conferma, senza parole di assenza, aspetto tua risposta immediata e io la confermo ai cugini. Ti saluto con amicizia: Se non ti vedo per quella data con scadenza, porto i cugini al tabacchino (evidentemente frequentato da Russo – n.d.r.) e se la vedono loro. Tu stai mancando troppo sovente”.

IL LINGUAGGIO IN CODICE, da “Ferrari” a “Rolex” e “Lavazza”

Ci sono nomi di note griffe, ma anche espressioni comuni, usate in codice per parlare al telefono senza destare sospetti, tra i vocaboli scelti per discutere di quante e quali sostanze stupefacenti acquistare. Nei block notes di Mario Mandarano gli agenti della Mobile di Imperia hanno trovato una vera e propria miniera d’oro di informazioni che, sapientemente analizzate, hanno permesso di ricostruire la geografia dello spaccio in provincia di Imperia.

“Ferrari”, “Louis Vuitton”, “Rolex”, “Lavazza”, “Dubai”, “Prada”, “Amnesia”, “Gorilla”, “Lamborghini” erano alcuni dei nomi che Mandarano utilizzava per designare la qualità dello stupefacente immesso sul mercato. Nomi ricorrenti, nell’ambito del mercato della droga, visto che, si legge nell’ordinanza firmata dal gip Massimiliano Botti, “risultano impressi su molte confezioni di hashish sequestrate dalle forze dell’ordine in Italia negli ultimi anni“.

Per parlare di droga, poi, gli indagati utilizzano anche altre espressioni, tra le quali: “Una mano”, “Una manovra”, “Due birre”, “Bere qualcosa”, “Cinque bottiglie di vino”, “Una damigiana”, “Salutare la nonna”, “Quella ragazza”, “Panna”.

E sono proprio queste a causare, a volte, vere e proprie incomprensioni, come emerge da alcune intercettazioni nelle quali gli indagati cercano di chiamare la droga in codice, per non essere smascherati in caso di ascolto da parte della polizia, ma l’interlocutore non capisce. “Talvolta – si legge nel dispositivo del giudice – il linguaggio criptico risulta di ardua comprensione per gli stessi interlocutori, creando difficoltà, che mai avrebbe potuto crearsi, laddove la terminologia utilizzata avesse avuto come unico scopo quello di comunicare il significato reale delle parole usate“.

I NOMI DI TUTTI GLI INDAGATI

Flavio Ianni, 34 anni abitante a Riva Ligure

Mark Scaffini, 42 anni, residente a Pontecurone (Alessandria)

Daniele Narciso, 34 anni, vive ad Arma di Taggia

Mario Mandarano, 63 ani, residente a Taggia (detenuto)

Franco Guastamacchia, 48 anni, nato a Torino (Detenuto)

Elice Bellanti (detto Fè o Felice), 58 anni, residente a Genova

Giacomo Masotina, 46 anni, residente a Savona

Sergio Taverna, 55 anni, residente a Vendone (Savona)

Gianfranco Bianco (detto Gianfranco Gelati), 48 anni, residente a Taggia, ma abitante a Santo Stefano al mare

Roberto Rebora, 50 anni, residente a Sanremo

Lorenzo Rebora Corci, 20 anni, abita a Sanremo

Frederic Siorat (detto Fred), 52 anni, nato in Marocco, residente in Francia

Ervin Bashmeta (detto Luciano), 36 anni, albanese residente a Sanremo

Bashkin Bashmeta (detto Kim), 43 anni, albanese residente a Castellaro

Giuseppe Russo (detto Pino Castellaro), 64 anni, Castellaro

Massimiliano Paletta, 50 anni, residente a Taggia

Antonio Zito, 56 anni, residente a Camporosso

Walter Tropeano, 39 anni, abitante a Camporosso

Marco Queirolo, 38 anni, residente a Genova

Antonio Carbone, 46 anni, di Camporosso

Giuseppe Stilo, 49 anni, residente a Taggia

Per quattordici indagati è stata disposta la custodia in carcere (Flavio Ianni, Sergio Taverna, Daniele Narciso, Gianfranco Bianco, Giuseppe Russo, Massimiliano Paletta, Giuseppe Stilo, Giacomo Masotina, Elice Bellanti, Ervin Bashmeta, Frederic Siorat, Walter Tropeano, Antonio Carbone e Mark Scaffini), mentre uno agli arresti domiciliari (Bashkim Bashmeta). Per altri sono stati disposti l’obbligo di dimora (Antonio Zito e Marico Queirolo), il divieto di dimora (Mario Mandarano, Franco Guastamacchia e Roberto Rebora) e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (Lorenzo Rebora Corci).