“Slow Wine” premia l’eccellenza vinicola della Liguria: export a +26,7%

Per la Liguria 5 chiocciole, 4 bottiglie e 17 Top Wine: questi i riconoscimenti della Guida Slow Wine 2023 assegnati alla regione, ai quali si aggiungono i 26 video realizzati in vigna e cantina dai collaboratori, accessibili direttamente dalla guida tramite QRCode.

Sono i numeri della tredicesima edizione di Slow Wine, che racconta le migliori cantine italiane e le etichette più interessanti, selezionate da più di 200 collaboratori disseminati in tutte le regioni della penisola, che permettono una mappatura unica e un aggiornamento costante su quello che sta avvenendo nel mondo del vino italiano.

La pandemia e la conseguente ricerca di nuovi canali di vendita da parte di molte realtà ha contribuito ad aumentare significativamente la diffusione della conoscenza del vino ligure al di fuori dei confini regionali e nazionali. Lo testimonia il valore dell’export del 2021: il più alto mai registrato per le esportazioni di settore della regione, con un più 26,7% rispetto all’anno precedente. La spinta a puntare sui vitigni autoctoni non si arresta e il potenziale enologico della regione avanza: i bianchi, in particolare, stanno sempre più esprimendo il loro potenziale di vini marini e mediterranei. Per quanto riguarda i rossi, una menzione merita il Rossese di Dolceacqua, che nel 2022 ha celebrato i cinquant’anni della denominazione, mentre sul fronte dei vini rosa, si fa strada qualche interessante novità, con il recupero di vitigni quasi dimenticati quali il barbarossa e il rossese di Campochiesa, nella zona dell’Albenganese. Un approfondimento va fatto poi per l’areale delle Cinque Terre, dove, per mantenere viva la viticoltura, è stato creato il Presidio Slow Food dello Sciacchetrà, che tutela la lavorazione interamente manuale in tutte le fasi di produzione.

Da sottolineare ancora due gravi problemi: l’andamento climatico e i danni, sempre più frequenti, provocati dalle razzie della fauna selvatica nei vigneti.

(QUI Tutti i dettagli di tipologie, annate e zone di produzione e tutti i riconoscimenti che Slow Wine ha assegnato alle aziende liguri sono disponibili).

Il racconto delle 1.957 cantine visitate e recensite, tra cui 110 per la prima volta in Guida, è affidato ancora una volta a due strumenti. Il primo è la scheda, che ne racconta le persone che lavorano in azienda, i vigneti e le modalità con cui vengono accuditi e i migliori vini (in elenco gerarchico di qualità) disponibili in commercio. Il secondo è il QR code in coda a più di 800 schede che collega il lettore a brevi video girati durante le visite in cantina e in vigna, per accompagnarlo in un viaggio ancora più e completo alla scoperta delle eccellenze enologiche italiane.

A colpire quest’anno è la massiccia presenza di cantine che praticano un’agricoltura biologica o biodinamica, ben il 56% sul totale, e di vini premiati, altresì prodotti con pratiche biologiche o biodinamiche, che si attestano al 63% sul totale. Dati, questi, che confermano una tendenza ormai ben consolidata nelle scelte produttive dei vignaioli, così come nelle scelte di consumo.

Ai migliori vini di ogni regione viene assegnato il riconoscimento di Top Wine. Tra questi troviamo i Vini Slow – che oltre ad avere una qualità eccellente condensano valori legati a territorio, storia e ambiente – e i Vini Quotidiani, alta qualità entro i 12 euro. Torna il massimo riconoscimento alle cantine più interessanti: la Chiocciola, che premia le aziende il cui lavoro ben interpreta i valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food. Seguono poi altri riconoscimenti quali la Bottiglia, ai produttori che esprimono un’ottima qualità per tutte le bottiglie presentate in degustazione, e la Moneta, alle realtà che esprimono un buon rapporto tra la qualità e il prezzo per tutte le bottiglie prodotte.