Sicurezza sul lavoro, Garibaldi (PD): “Dipartimenti di prevenzione e sicurezza negli ambienti lavorativi in difficoltà per carenza di personale”

Liguria. “I dipartimenti per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL) costituiscono un elemento essenziale per garantire la tutela dei lavoratori, ma da tempo sono in forte sofferenza: mancano 27 tecnici della prevenzione, 7 dirigenti medici, 4 dirigenti ingegneri, 2 dirigenti chimici, 3 amministrativi”. Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, che ha presentato un’interrogazione alla giunta sulla situazione dei dipartimenti di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“La Regione ha stanziato un milione e 200 mila euro per coprire ‘temporaneamente’ il fabbisogno di organico degli PSAL attraverso personale in Libera professione e o a tempo determinato, assunti direttamente da Alisa o dalle Asl, ma si tratta di un provvedimento tampone e non risolutivo, serve invece indire un concorso per riequilibrare le piante organiche e colmare le carenze assumendo tutto il personale necessario”.

“Le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria tra il primo gennaio e il 31 agosto 2022 sono state 20.102, in aumento di 8.080 unità rispetto al 2021. Un dato che, con una percentuale del +67%, pone la Liguria tra le regioni con l’aumento percentuale più alto rispetto alla media nazionale che è del +38,7% – osserva Garibaldi – Per questo è indispensabile che la giunta provveda al più presto a mettere i dipartimenti per la prevenzione e la sicurezza nella condizione di lavorare al meglio coprendo i posti vacanti in modo definitivo”.