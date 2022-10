Sicurezza nei cantieri edili del savonese, nuovo protocollo di intesa: più controlli e maggiore formazione

Savona. La provincia savonese resta ancora maglia nera sul fronte degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nell’edilizia. Per questo, questa mattina, presso la sede dell’Unione Industriali, è stato firmato un nuovo protocollo di intesa tra sindacati di categoria e associazione datoriale di settore.

Il documento siglato prevede un rafforzamento dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale – RLST -, ovvero un potenziamento delle figure preposte ai controlli e alle ispezioni nei vari cantieri del savonese: “Un patto concreto, una risposta rispetto all’aumento del fenomeno che prevede una modifica del regolamento e un maggior raggio di azione nelle verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza” afferma Federico Pezzoli, della Fillea-Cgil.

“Ci sarà, quindi, un presidio più forte sul territorio nell’ambito del settore edile e delle costruzioni” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

“Il sindacato ha messo in campo gli strumenti bilaterali a sua disposizione, il primo è proprio questo protocollo di intesa, il secondo, altrettanto fondamentale, riguarda la formazione dei lavoratori e un ruolo ancora più incisivo sul tema della sicurezza da parte della Scuola edile”.

Infine l’appello, rivolto anche al nuovo governo: “Manca ancora un cambio di rotta sotto l’aspetto dei controlli di tipo sanzionatorio, per questo ribadiamo la necessità di potenziare gli organici dell’Ispettorato del Lavoro e della stessa sezione della Asl 2 in materia, lo Psal – Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – in quanto dopo il blocco del turn over il personale è ridotto all’osso, limitando la loro possibilità di intervento” conclude il segretario provinciale della Fillea-Cgil.