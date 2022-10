Siamo tutti altaresi, vicino a un paese che lotta per sopravvivere. Meno Soprintendenza, largo al tritolo

Altare. Siamo tutti altaresi. Dobbiamo raccogliere in massa (noi cerchiamo di fare la nostra parte) il grido di dolore che arriva dalla gente di un paese che lotta per poter lavorare, in qualche caso per sopravvivere, oppresso dal caso dell’ex Savam a un mese dalla chiusura di via XX aprile e con prospettive ancora molto, troppo incerte sulla sua riapertura.

Andando al nocciolo del problema (le puntate precedenti possono essere consultate su IVG grazie ai documentati servizi delle nostre Enrica Bertone e Giorgia Scalise), i rappresentanti degli enti che si sono riuniti venerdì scorso per l’opportuna iniziativa del sindaco Briano dovevano sostanzialmente verificare se e a quali condizioni la Soprintendenza sia graziosamente disponibile a concedere che l’ex Savam si possa abbattere in toto o almeno parzialmente, in modo da far uscire Altare da un incubo. Meno opportuno, da parte del sindaco, aver detto che gli altaresi avrebbero dovuto pagare il suolo pubblico per aver esposto uno striscione con la scritta “Dopo 30 anni vogliamo risposte”. Non sappiamo se per questo si sia scusato con i suoi cittadini.

Abbiamo di recente espresso l’opinione che, pur tenendo conto della necessità di tutelare il nostro patrimonio, un ente non elettivo come la Soprintendenza possa in determinati casi – e quello di Altare è certamente uno di questi – avere più potere, a seconda dei casi, di ministri, presidenti di Regione e di Provincia, sindaci.

Bertone e Scalise hanno provato a illustrarmi quali preziose gemme custodiscano, secondo la Soprintendenza, gli inutili ruderi dell’ex Savam. Il nodo non è quello, crediamo. Ci troviamo di fronte a uno di quei casi in cui l’unica cosa da fare sia scegliere un bravo esperto di esplosivi che rada tutto al suolo, sempre che non si possa salvare ciò che c’è da salvare senza fare danni.

Dovrebbe essere possibile incontrarli, i capoccia della Soprintendenza, far loro toccare con mano quale sia la materia che stanno maneggiando, verificare le difficoltà incontrate dalle attività, prima il Covid e ora le bollette, controllare i registri di cassa. Far loro conoscere i figli di chi lotta per la sopravvivenza, in modo che magari se ne ricordino al mattino, quando spalmano la Nutella sul pane ai loro, di figli, se ne hanno.

Un segnale deve darlo anche la politica, tutta la politica, a cominciare da quella che fa capo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha giustamente detto che bisogna aiutare chi vuole e deve lavorare. A questo proposito quello di Altare ci sembra un bel caso.

Siamo tutti altaresi, perché loro se lo meritano e perché – attenzione – quello che succede qui potrebbe capitare domani altrove.

“I CONTROLLI OMESSI NEI TUNNEL AUTOSTRADALI”

Si è conclusa l’indagine preliminare della Procura di Genova sull’inchiesta parallela al crollo del ponte Morandi, che riguarda le ispezioni ordinarie in 24 gallerie della rete autostradale della Liguria, eseguite secondo la Procura in modo approssimativo (“In auto a 60 km/ora senza esaminare neppure le volte delle gallerie”) o addirittura mai svolte.

Sempre la Procura ha richiamato anche il caso delle barriere anti rumore che in caso di forte vento rischiavano di abbattersi. Ricordiamo che il termine per la sostituzione o l’installazione di queste barriere (deve accadere anche nella zona della Rusca a Savona) prevede ancora anni di attesa.

La Procura chiama in causa per le varie vicende 47 persone, molte delle quali riconducibili al gruppo Atlantia. I capi di imputazione sono 153. I reati contestati a vario titolo sono frode nelle pubbliche forniture, attentati alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo, falsità ideologica e omissione di atti d’ufficio.

Insomma, un campionario impressionante, che aggiunge un altro inquietante capitolo alla story delle autostrade liguri, di cui paghiamo ancora ogni giorno le conseguenze.