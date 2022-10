Sgomento nella comunità pietrese per la scomparsa di Michele Teghillo, aveva solo 46 anni

Pietra Ligure. La comunità pietrese piange la prematura scomparsa di Michele Teghillo, che si è spento a soli 46 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trovava ricoverato a seguito di una infezione.

Da sabato scorso le complicanze legate al suo quadro clinico hanno determinato un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute: prima il trasferimento nel reparto di Rianimazione, poi il tragico epilogo con il decesso avvenuto oggi al nosocomio pietrese.

In tanti lo ricordano per la sua grande passione per la musica, nelle serate al Giuditta Rock Cafè di Borgio Verezzi e come chitarrista della band locale “Wojtila Sunrise”, con la quale si è esibito in molti locali del savonese. Negli ultimi anni svolgeva la professione di tecnico specializzato per una ditta straniera.

La notizia della sua morte ha lasciato incredulità e sgomento: numerosi i messaggi in queste ore sui social dei suoi amici, che lo hanno voluto ricordare in nome delle tante serate passate in compagnia, con il sorriso e in allegria, così come numerosi i messaggi di cordoglio e commozione inviati alla famiglia del 46enne pietrese.

La salma di Michele Teghillo si trova ora all’obitorio del Santa Corona, dove è stata allestita la camera ardente: i funerali di Michele Teghillo si svolgeranno giovedì 27 ottobre, alle ore 10.00, presso la chiesa del Soccorso a Pietra Ligure.

Domani, mercoledì 26 ottobre, alle ore 17.30, sarà recitato il Santo Rosario.