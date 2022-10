Serie D, Vado primo della classe con Di Renzo e Lo Bosco: “Sempre più consapevoli della nostra forza”

Prosegue a gonfie vele il campionato del Vado di mister Marco Didu. La squadra ha vinto il quinto incontro su sette disputati. Il bottino di 16 punti consente alla squadra di guardare almeno fino alla prossima giornata tutti dall’alto. A differenza degli altri quattro successi, arrivati senza subire goal, oggi contro il Borgosesia la partita è stata ricca di pathos. Gli ospiti sono andati in vantaggio due volte, chiudendo il primo tempo sul 2 a 1. La rete rossoblù della prima frazione di gioco è stata siglata da Di Renzo. Nella ripresa, Lo Bosco portato il risultato in parità al quarantaseiesimo. Di Renzo, doppietta per lui, ha poi fissato il punteggio sul definitivo 3 a 2.

L’entusiasmo e la soddisfazione sono stati i due fattori predominanti nel dopo partita, come confermano le parole del capitano rossoblù: “Siamo felici per tutto il percorso di crescita che stiamo facendo. Non ci siamo disuniti andando sotto nel punteggio ed è una bella dimostrazione della crescita in consapevolezza. Ci aiutiamo tutti a vicenda e anche chi entra a partita in corso si dà da fare. Vincere è bello, veramente bello”.

Ma anche segnare porta a belle sensazioni. E per bomber Luca Di Renzo, già a quota 7, questo conta molto: “Voglio ringraziare tutto l’ambiente che mi ha accolto molto bene, facendomi sentire subito come uno di casa. Si avverte la voglia di raggiungere risultati importanti, migliorandosi sempre di più. Ed io ho l’obiettivo di fare sempre meglio, giocando per vincere. Poi arrivo da un’annata difficile a Varese, quindi voglio riscattarmi al meglio dopo alcune cose che mi sono state dette precedentemente”.

E con mister Didu la conoscenza non era nuova: “Ci ho giocato assieme e mi ha voluto qui a tutti i costi. Gli devo tanto e cerco di fare tutto quello che mi chiede. Continuando a sacrificarci come stiamo facendo raggiungeremo grandi risultati insieme”.

Per Lo Bosco l’impatto con l’ex tecnico del Chieri è stato assolutamente positivo, ma nel parlare di lui vuole sottolineare anche il precedente lavoro di mister Solari: “Ha lavorato molto bene contribuendo alla crescita del club, poi c’è stata la separazione ma nel calcio può succedere. Ora mister Didu e il suo staff tecnico sono entrati nell’ambiente per dare un’ulteriore impronta, alzando l’asticella sempre di più. Per farlo ci vuole responsabilità e senso di appartenenza, qui si sente proprio questo clima”.