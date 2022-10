Serie D, il Vado continua a vincere e convincere. Approva anche Luca Tarabotto: “Bene i singoli ma è la mentalità collettiva ciò che conta di più”

Vado Ligure. La partenza dei rossoblù è stata decisamente positiva: cinque vittorie in sette giornate, con un bottino di 16 punti, che permette di poter occupare la vetta della classifica in coabitazione con il Sestri Levante. Insomma, era difficile prevedere un avvio migliore di questo.

Al termine della vittoria di ieri contro il Borgosesia, come spesso è accaduto, tutti i componenti della squadra e i vari dirigenti tecnici, tra cui il presidente Franco Tarabotto, si sono schierati al centro del campo per potersi fare i complimenti e caricarsi al meglio. Questi gesti trasmettono la tranquillità e la fiducia che si respira nell’ambiente, Come fuori, il Vado sta dimostrando di avere queste caratteristiche anche nei novanta minuti e, così facendo, ne giovano i risultati sportivi. Ribaltare una partita non è mai semplice proprio perché ci vuole la calma giusta per rimanere in gioco.

Anche di questo è molto soddisfatto il DS rossoblù, Luca Tarabotto, che vuole fare un plauso all’intera squadra per ciò che ha fatto vedere sul campo.