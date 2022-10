Serie C Silver: l’Azimut Vado guadagna i primi due punti della stagione

Vado Ligure. Vittoria per la Pallacanestro Vado nella prima gara casalinga contro Pegli, in una partita molto equilibrata.

All’inizio della partita c’è una fase di studio, in cui entrambe le squadre sembrano più preoccupate di eseguire che di giocare la partita, la prima scossa la da Vado con gli ingressi di Fantino e Giannone, buona la loro prova in uscita dalla panchina.

Nel secondo periodo per gli ospiti si scatena Mozzone, che segna tutti i suoi 13 punti in questa frazione creando squarci nella difesa vadese, che deve andare negli spogliatoi sotto di una lunghezza.

Al rientro in campo Morando, a lungo in panchina per problemi di falli, attacca il canestro con notevole energia creando per sé stesso e per i compagni; in difesa però i biancorossi hanno ancora troppi cali e non si scrollano di dosso gli arancioblù.

Nell’ultimo quarto i pappagalli migliorano la fase difensiva aiutandosi maggiormente, mentre in attacco si affidano a Vujic che mette in mostra varie soluzioni offensive e precisione dalla lunetta, mettendo così i primi 2 punti in classifica.

“Oggi abbiamo tenuto un ritmo più alto nel corso di tutta la partita al netto di qualche momento di calo. A Cogoleto abbiamo avuto difficolta a gestire gli ultimi possessi, stasera siamo stati più lucidi e questo ci ha permesso di guadagnare una, seppur faticosa, vittoria” commenta coach Saltarelli.

“Queste prime due partite ci hanno confermato che giocare un campionato senior è molto diverso rispetto a giocare le competizioni Under seppur Eccellenza, dobbiamo cercare di sviluppare sempre il nostro gioco nel corso della stagione” conclude.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado – Basket Pegli 70-63

Pallacanestro Vado: Mbeledogu 6; Bertolotti 3; Salomone; Micalizzi; Stankovic 4; Morando 12; Tridondani L. n.e.; Rebasti 4; Tridondani D. (cap.); Giannone 13; Vujic 17; Fantino 11. All. Saltarelli. Ass. La Rocca e Roganovic.

Basket Pegli: Cavargna; Conforti 13; Monaldi 6; Bruzzone; Nicoletti 8; Cartasegna; Schiano; Vagnati; Mozzone 13; Zaio A.7; Grillo (cap.) 2; Zaio M. 14. All. Conforti.

Aribitri: Falletta e Vicari