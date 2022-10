Serata di controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri: posti di blocco, servizi antidroga e verifiche nei locali

Savona. Serata di intensi controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri: nella giornata di ieri il comando provinciale dell’Arma ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio in tutto il territorio di competenza, dispiegando pattuglie a piedi e in auto delle quattro compagnie dipendenti (Alassio, Albenga, Savona e Cairo Montenotte) e impiegando complessivamente oltre 50 militari.

Sono stati eseguiti posti di blocco nei punti nevralgici del territorio, nelle arterie principali della zona costiera e della Val Bormida e sono state controllate le zone periferiche delle varie giurisdizioni, i casolari abbandonati, le zone limitrofe agli scali ferroviari, i parcheggi circostanti e i parchi pubblici. Sono stati effettuati anche mirati controlli all’interno di locali pubblici, con il supporto di reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri (Nas e Nucleo Ispettorato del Lavoro). Sono stati complessivamente 26 gli esercizi pubblici controllati. Sono state identificate complessivamente 250 persone e controllati 144 mezzi, contestando quattro violazioni al Codice della Strada.

È stato adottato un dispositivo rafforzato che prevedeva anche l’impiego di personale in abiti civili, come avvenuto nel corso di tutta la settimana, per lo svolgimento di specifici servizi volti a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze e nelle aree più sensibili delle città. Complessivamente sono due i soggetti segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di una modesta quantità di hashish.

Quest’attività conferma nuovamente l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ad appena due giorni di distanza dall’operazione di servizio effettuata a Villanova d’Albenga che ha portato all’arresto di una persona. In quell’occasione sono state rinvenute e sequestrate: una piantagione artigianale di cannabis composta da 72 piante invasate, attrezzata con sistema di irrigazione ed occultata grazie alla vegetazione circostante; due serre artigianali indoor, al cui interno erano appese delle piante in essiccazione e della sostanza stupefacente già pronta alla vendita per il peso di circa 4 chili; bilancini e materiale per il confezionamento.

Il controllo capillare del territorio da parte dei reparti del comando provinciale carabinieri di Savona continuerà e sarà intensificato nelle ore notturne del fine settimana.