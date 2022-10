Sede decentrata della polizia locale in piazza del Popolo dedicata alle truffe agli anziani: Savona presenta il progetto

Savona. Una sede decentrata della polizia locale dedicata alle truffe agli anziani in piazza del Popolo a Savona. E’ il progetto presentato in prefettura dal Comune di Savona per ottenere il finanziamento di 19mila euro per la sua realizzazione.

La comunicazione è avvenuta durante la seduta di consiglio comunale in risposta a un’interpellanza sulla sicurezza di piazza del Popolo presentata dal consigliere Massimo Arecco.

Saranno a disposizione dei cittadini un agente di polizia locale, uno psicologo e un assistente sociale.

Se il Comune riuscirà a ottenere il finanziamento si saprà entro la metà del prossimo mese.

“Sarebbe un bel servizio che si dà alla cittadinanza e un modo ulteriore per rivitalizzare la piazza“, ha commentato l’assessore alla sicurezza Barbara Pasquali.