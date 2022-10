Seconda Categoria al via. Mister Molinaro carica il suo Cengio: “Società e comunità coese nelle difficoltà”

Domani prende il via la Seconda Categoria. Tra le squadre che partono con maggiori ambizioni c’è il Cengio. La formazione granata ha affidato la panchina al mister savonese Gianluca Molinaro, lo scorso anno sulla panchina dell’Altarese. Pur non essendo facile parlare di calcio senza che il pensiero vada a Aissan Chamhi, giocatore scomparso tragicamente le scorse settimane, il mister granata fa il quadro a cavallo tra la preparazione estiva e l’esordio sul difficile campo del Murialdo.

“Il momento non è facile, soprattutto per il fratello Tarik ovviamente – commenta l’allenatore -. Ci siamo stretti intorno a lui. Cengio è una grande società che fa parte di una comunità molto coesa. Come mi trovo? Davvero bene, perché la società non ci sta facendo mancare nulla. Non ci poniamo obiettivi particolari. Abbiamo un’ottima rosa e abbiamo qualità“.

Tanta fiducia, ma Molinaro mette in guardia: “Dovremo però battagliare su tutti i campi. Perché la qualità non basta in un campionato dove molte squadre ‘picchiano’, in senso sportivo, parecchio. In Valle le partite sono tutte difficili e la qualità del gioco non sempre paga. Vogliamo fare un bel campionato anche perché la preparazione è andata bene e abbiamo la Juniores che ci sostiene. C’è molto entusiasmo, la speranza è partire con il piede giusto”.

“Una piccola realtà della Val Bormida che mi ha impressionato per organizzazione. Sono veramente felice della scelta che ho fatto”, conclude.