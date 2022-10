Scontro frontale a Cengio, sempre grave la 30enne: prognosi riservata

Cengio. Restano sempre molto gravi le condizioni della 30enne, F.G., rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale tra Cengio e Millesimo, quando la sua auto si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura che procedeva nella direzione opposta.

Feriti anche gli occupanti dell’altra auto, tra cui due bambini, ma non hanno riportato gravi conseguenze nel sinistro: sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.

La 30enne è stata prontamente soccorsa da vigili del fuoco, pubblica assistenza e personale del 118, priva di sensi a seguito di un grave trauma cranico: intubata è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove ora si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

La donna rimane sotto stretta osservazione medica, in attesa di una risposta del quadro clinico rispetto alle cure e alle terapie alle quali è sottoposta.

Nell’urto la 30enne ha riportato anche altre ferite sul resto del corpo, tuttavia a preoccupare lo staff medico resta la lesione cerebrale e le conseguenze neurologiche legate al trauma.

Le cause del violento scontro sono in ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri: stando ad una prima ricostruzione, pare che la 30enne alla guida dell’auto abbia prima perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto viscido o un ostacolo sulla carreggiata, per poi carambolare nella corsia opposta nella quale stava sopraggiungendo l’altra vettura, con il guidatore che non ha potuto evitare l’impatto.

Ulteriori elementi potrebbero arrivare dall’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona: difficili, invece, i rilevamenti stradali per le condizioni meteo e dell’asfalto lungo la statale.

I militari hanno informato la Procura savonese, aperta una indagine su cause e possibili responsabilità dell’incidente, anche in relazione all’evoluzione sulle condizioni della 30enne che lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto del nosocomio pietrese.