Scontro frontale a Cengio, grave 30enne: altri 4 feriti

Cengio. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale che collega Cengio a Millesimo.

Per cause ancora in via di accertamento si è verificato uno scontro frontale tra due auto, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento: ad avere la peggio la conducente alla guida di una delle due vetture coinvolte nel sinistro, una donna 30enne che ha riportato un grave trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo.

Feriti in maniera meno gravi i 4 occupanti dell’altro mezzo, una famiglia, tra cui due bambini.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e di personale del 118, oltre ai vigili del fuoco: la 30enne è stata trasportata d’urgenza, intubata e priva di sensi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, gli altri feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Sono stati svolti i primi rilievi e riscontri sull’esatta dinamica dello scontro e sulle eventuali responsabilità dell’incidente.