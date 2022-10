Scontro frontale a Cengio, 30enne in coma farmacologico: condizioni ancora critiche

Cengio. Restano ancora critiche le condizioni della 30enne, F.G., rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto sulla statale tra Cengio e Millesimo, quando la sua auto si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura che procedeva nella direzione opposta.

La 30enne era stata prontamente soccorsa da vigili del fuoco, pubblica assistenza e personale del 118, priva di sensi a seguito del grave trauma cranico riportato nell’impatto tra i due veicoli: resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in coma farmacologico e quindi in prognosi riservata.

La donna è stata sottoposta in questi giorni alle cure e alle terapie dello staff medico del nosocomio pietrese, in attesa di una evoluzione del quadro clinico, considerato le sue condizioni rimaste stazionarie rispetto alla situazione iniziale.

A preoccupare su una possibile ripresa della paziente il riassorbimento della lesione cerebrale e le conseguenze neurologiche legate al trauma.

Secondo la ricostruzione dell’incidente, la 30enne alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto viscido o un ostacolo sulla carreggiata, per poi carambolare nella corsia opposta nella quale stava sopraggiungendo l’altra vettura in transito.