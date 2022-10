Scontro auto-scooter a Loano: un ferito

Loano. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Loano.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 17.00, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il conducente del motociclo, finito a terra sulla carreggiata dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa loanese e personale del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo, un 50enne, rimasto ferito a seguito del sinistro, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, non ha riportato gravi traumi.

L’incidente ha inevitabilmente provocato ripercussioni alla già difficile viabilità nel tratto di Aurelia a Loano, con il traffico rimasto bloccato in entrambe le direzioni per consentire l’azione di soccorso. Sul posto anche la polizia municipale loanese che ha regolato la circolazione viaria e avviato i primi riscontri e accertamenti sull’esatta dinamica dello scontro tra l’auto e lo scooter.