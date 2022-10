Scontro auto-moto in via Nizza a Savona: un ferito e disagi al traffico

Savona. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8:45, all’incrocio tra via Nizza e via Cilea, all’altezza del distributore di benzina.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro che ha coinvolto due mezzi: un’auto ed uno scooter.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi: la Croce Bianca locale e l’automedica che hanno prestato le prime cure alla persona che era alla guida della moto. Per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze: è stata infatti trasportata in codice verde all’ospedale San Paolo.

L’incidente ha causato disagi al traffico: è stata chiusa una corsia di marcia ed ora si procede a senso unico alternato. Fin dai primi minuti si sono formate le prime code, si tratta infatti in una delle strade più trafficate della città.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che si sta occupando di tutti i rilievi del caso.