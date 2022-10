Scherma, il giovane Lorenzo Satta rappresenta la Liguria al Trofeo Coni: per lui 4° posto

Savona. La scorsa settimana si è svolto a Chianciano Terme il Trofeo Coni tra le venti regioni italiane. La Liguria era rappresentata nel fioretto maschile da Lorenzo Satta, 13 anni, atleta del Circolo Scherma Savona.

Il giovane ha esordito con 2 vittorie e 3 sconfitte nel girone di qualificazione piazzandosi all’11° posto del ranking. Tuttavia nell’eliminazione diretta ha ripreso la direzione giusta battendo il N° 6 del tabellone, il padovano Francesco Buniato, rappresentante del Veneto, per 15-10 entrando nella finalissima ad 8. Qui ha incontrato il frascatano Davide Alteri, rappresentate del Lazio, N°3 del tabellone e lo ha battuto nettamente 15-7 giungendo tra i primi 4. Nella fase successiva ha ceduto al bergamasco Nicolò Rossi, rappresentante della Lombardia, e si è classificato la 4° posto.

“Lorenzo ha iniziato la gara non proprio positivamente – commenta Federico Santoro, Maestro di Scherma – ma ha poi mostrato il suo indubbio valore battendo due atleti molto quotati tra gli under 14. È un buon inizio per la prossima stagione agonistica”.