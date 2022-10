“Sbalzo, Spozio e Sbrizio”: Aps convoca Servizi Ambientali ma il nome del presidente Balbo viene “regolarmente storpiato”

Provincia. “In tutte le lettere ufficiali di convocazioni delle assemblee di APS, dove in indirizzo compaiono le tre società consortili, il collegio sindacale, la Provincia di Savona nonché trenta comuni Soci, da oltre un anno, il cognome dell’avvocato. Balbo (presidente della Servizi Ambientali S.p.A. da tre anni) è stato sistematicamente storpiato, spesso in modo diverso, con palese intento canzonatorio (nel 2021 ‘Bozzo’ in almeno due occasioni, nel 2022 ‘Sbalzo, Spozio e Sbrizio’)”. Lo fa sapere, in una nota, il presidente di Servizi Ambientali Barbara Balbo.

“Ho provveduto questa mattina ad inviare formale diffida ad APS al fine di far cessare tale condotta, palesemente denigratoria, riservandomi di tutelare la mia persona e la Servizi Ambientali nelle sedi competenti – fa sapere Balbo -. Il Servizio Idrico Integrato provinciale sta attraversando, come è noto, una fase molto importante. I principali soci delle tre società consortili (Consorzio delle Acque di Savona, Servizi Ambientali di Borghetto e SCA di Alassio) si stanno impegnando per portare a compimento, entro la data del 31/12/2023, il percorso di fusione in APS quale gestore unico”.

“A rendere ancora più delicata la situazione generale vi è da un lato il particolare momento storico che vede un aumento incontrollato dei costi energetici che si ripercuote, inevitabilmente, anche sulle bollette del servizio idrico e dall’altro le problematiche di approvvigionamento di acqua drammaticamente emerse in alcune zone della provincia in questo anno fortemente siccitoso”, si legge ancora nella nota.

“In tale grave contesto duole rilevare che da parte di APS, il soggetto che dovrebbe essere il punto di riferimento strategico per tutte le importanti questioni sopra menzionate, venga incredibilmente non solo tollerata ma, evidentemente, anche messa in atto una reiterata azione volta a screditare e a ledere l’immagine sella sottoscritta e della società Servizi Ambientali”, conclude Balbo.