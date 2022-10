Savona vittorioso ma Frumento ammonisce: “La Veloce ha avuto più voglia di noi”

Savona. Prima vittoria in campionato per gli striscioni che avanzano così a cinque punti in classifica e a due dalla vetta. Un risultato col brivido ma di grande importanza in vista delle prossime uscite.

Se da una parte per mister Frumento c’è la felicità di aver vinto, dall’altra qualcosa non è andato nel solito verso: “Si doveva fare meglio. Il discorso delle assenze è giusto, però oggi abbiamo affrontato una squadra giovane che ha dato tutto sul campo, avendo più voglia di noi e lottando più di noi. La vittoria c’è e va bene così, ma l’aspetto della determinazione non lo abbiamo messo in campo e alla fine ci è andata bene”.

Una negazione poi sul condizionamento sui fatti esterni alla squadra: “Siamo noi che abbiamo sottovalutato la partita, del resto noi non dobbiamo assolutamente interessarcene. Il nostro obiettivo è andare in campo per vincere e lottare. Se si ha una rosa di 19 giocatori e ne mancano 4 importantissimi si patisce, però noi abbiamo patito troppo”.

Il Savona marca tre punti e può guardare al futuro attaccato alle prime della classe. Tuttavia Frumento continua nella sua analisi: “Il campionato è molto equilibrato e non dobbiamo assolutamente sottovalutare le partite, altrimenti andremo in difficoltà contro qualunque squadra”.