Savona, torna il “TeatroBus” per gli spettatori del Chiabrera

Savona. Torna anche per questa stagione il servizio di TPL Linea dedicato al pubblico del teatro Chiabrera di Savona: il “TeatroBus” dell’azienda di trasporto savonese sarà nuovamente attivo dal prossimo 10 novembre e lo sarà per tutte le 44 serate previste dalla programmazione.

Il servizio è dedicato agli spettatori del teatro Chiabrera e si snoda su quattro differenti percorsi:

– Da Albisola Superiore, lungo la via Aurelia e fino al teatro;

– Da Albissola Mare (Loc. San Benedetto), fino all’ospedale Valloria, via Visca, p.zza Amendola per arrivare al teatro;

– Da Legino per Valleggia, Zinola, via Nizza, c.so Vittorio Veneto e teatro;

– Da p.zza Brennero, La Rusca, Lavagnola, via Don Minzoni, stazione FS, c.so Tardy & Benech, teatro.

L’elenco completo delle fermate e dei relativi orari di partenza e di transito verrà affissa su tutte le fermate interessate dal servizio di trasporto. L’orario del ritorno sarà, invece, in funzione alla chiusura degli spettacoli in cartellone. Il Teatrobus attenderà gli spettatori all’uscita del teatro per ricondurli alle fermate di partenza.

ORARI SERVIZIO TEATROBUS STAGIONE 2022-2023

Ecco il calendario con le date del servizio di trasporto:

Stagione 2022 n. 14 serate – ore 21.00 – Novembre: 10/11/12 e 24/25/26; Dicembre: 1, 2, 3, 7 e 13/14/15/ e 17.

Stagione 2023 n. 30 serate – ore 21.00 – Gennaio: 14 e 17/18/19; 24/25/26/ e 27; Febbraio: 7/8/9, 10, 14/15/16 e 17/18; Marzo: 7/8/9, 10, 25 e 28/29/30; Aprile: 14/ 15 e 19/20/21.

“Un servizio di trasporto dedicato per la nuova stagione del Chiabrera, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti. Il nostro TeatroBus si è dimostrato efficiente e puntuale rispetto alle esigenze degli spettatori e lo sarà anche in questa nuova stagione 2022-2023” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Nell’offerta di TPL Linea previsti ancora diversi collegamenti, funzionali all’orario dei singoli spettacoli”.

“TPL Linea conferma così la volontà di proseguire e potenziare la gamma di servizi aggiuntivi e settoriali in grado di migliorare la stessa mobilità urbana” concludono i vertici di TPL Linea.