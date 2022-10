Savona. E’ stato ufficialmente inaugurato questa mattina con una camminata di 6 km il Sentiero dei Papi a Savona.

Il CAI di Savona d’intesa con il Comune e con l’ausilio dell’unione squadre AIB e Protezione Civile ha effettuato i lavori di pulizia del sentiero e di ripristino delle indicazioni restituendo al territorio un percorso ad anello di grande bellezza lungo 15 chilometri e adatto alle escursioni a piedi o in bicicletta.

Già ieri i bambini della primaria Savona I del Santuario hanno percorso il sentiero ascoltando letture del gruppo “Leggere in cerchio”. Domani, invece, seguirà il giro (completo) in mountain bike.

“Iniziamo da qui con l’opera di valorizzazione delle colline savonesi – è stato il commento degli assessori Gabriella Branca e Riccardo Viaggi per il lancio dell’iniziativa – che continuerà con altri percorsi perché l’amministrazione crede molto nello sport e nell’outdoor, non solo per sviluppare le potenzialità turistiche del nostro territorio, ma anche perché sentieri puliti e ben manutenuti prevengono il rischio idrogeologico e da incendio“.

“Questa vallata – ha spiegato Mauro Spotorno, professore di geografia economica e politica a Unige – è caratterizzata da molti rivi che in presenza di piogge forti si riempono velocemente e nell’arco di poco tempo la piena arriva a Savona. Questo rappresentava una delle tante vie di comunicazione che secoli fa mettevano in contatto l’oltre Giogo con la costa. Via Nazionale Piemonte è un’arteria di collegamento solo dall’800″.

Savona, il sentiero dei Papi

A marzo la sezione savonese del Cai aveva contattato il Comune e aveva messo a disposizione le proprie competenze sui sentieri per “dare una mano a ripristinare alcuni percorsi”. Ad aprile c’è stato il primo sopralluogo che ha portato al ripristino definitivo. “Siamo contenti di aver chiuso questo cerchio, che di fatto non si chiuderà perchè continueremo la collaborazione per altre iniziative”, hanno commentato dal Cai.

L’assessore Riccardo Viaggi, presente alla camminata, ha sottolineato: “Ha un valore importante ricominciare a utilizzare sentieri, metterli in sesto e far si che l’outdoor possa avere lo spazio importante che merita. Questa è una tappa importante per la valorizzazione dell’entroterra e di questa località. Ci sono iniziative con opere sociali e diocesi con le quali è stata firmata un protocollo”.