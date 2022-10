Savona. “L’amore per questa città ci ha portato a fare questa scommessa, ma siamo convinti di riuscire ad ottenere qualcosa di buono”. C’è speranza, ma anche soddisfazione nelle parole dei titolari di “Olimpia centrale”, i due chioschi di piazza del Popolo che riaprono dopo anni di chiusura e di abbandono.

Questo pomeriggio l’inaugurazione, un momento importante in quanto rappresenta il primo step di una riqualificazione di piazza del Popolo che passa anche, appunto, dalla riapertura dei chioschi (i due di oggi più altri due agli altri due spigoli della piazza). “Crediamo in questo progetto – dichiara Adrano Trapasso, uno dei tre titolari della nuova attività – Piazza del Popolo è il posto più bello di Savona e ci auguriamo che torni ad essere frequentato dalle famiglie. Per farlo, però, servirà maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine, speriamo di essere aiutati in questo anche dall’amministrazione comunale”.

Amministrazione che non è mancata all’appuntamento. Nonostante il consiglio comunale in corso, infatti, il vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore Ilaria Becco si sono recate in piazza del Popolo per qualche minuto. Un gesto per dimostrare la vicinanza della giunta al progetto. “Dopo due anni di lavoro, va dato atto a questi ragazzi l’amore che hanno per questa piazza, lo dimostra anche come hanno ristrutturato il locale rendendo questa porzione di piazza bella, gradevole ed accogliente – commenta il vicesindaco -. L’insediamento commerciale di questo nuovo locale contribuirà al rilancio di questa bellissima piazza, così come tutte le altre attività che gradualmente stiamo portando avanti, a partire dal dissequestro dell’altro chiosco e le iniziative, gli eventi i mercatini in programma che già dal 2023 si svolgeranno ogni mese”.

Sul tema della sorveglianza, Di Padova commenta: “Ci sarò sicuramente più cura e attenzione, ma crediamo che debba essere anche accompagnata dalla presenza: più c’è vita e più la sorveglianza è naturale”.

Il chiosco “Olimpia centrale” nasce dall’idea di Adriano, Fabrizio e Maurizio del bar tabaccheria Olimpia di via dei Vegerio, che resterà regolarmente aperto. Nel caso di quello in piazza del Popolo, il bar si trova nella struttura vicina agli uffici della polizia municipale e da oggi sarà aperto dalle 5.30 alle 21. Nel chiosco di fronte, dal lato opposto della strada, sarà possibile trovare panini, insalate, poke e altri piatti freddi: a gestirlo sarà la “Cuciniera” Silvana Rapetto, ex della Locanda delle Antiche Pietre di Colletta e del Suavis.