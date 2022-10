Savona, dopo anni riaprono i primi due chioschi di piazza del Popolo: giovedì l’inaugurazione

Savona. Si chiamerà “Olimpia centrale“, ed è pronto a riportare vita e colore in piazza del Popolo riaprendo dopo qualche anno due dei quattro chioschi. L’inaugurazione è fissata per giovedì 27 ottobre alle ore 17.

A farli rivivere saranno Adriano, Fabrizio e Maurizio del bar tabaccheria Olimpia di via dei Vegerio, che hanno creduto nel progetto di riqualificazione della piazza ristrutturando i locali. Il bar aprirà nella struttura vicina agli uffici della polizia municipale, mentre nel chiosco di fronte, dal lato opposto della strada, sarà possibile trovare panini, insalate, poke e altri piatti freddi: a gestirlo sarà la “Cuciniera” Silvana Rapetto, ex della Locanda delle Antiche Pietre di Colletta e del Suavis.

Non una semplice inaugurazione di una nuova attività commerciale, ma il primo step di una riqualificazione di piazza del Popolo che passa anche, appunto, dalla riapertura dei 4 chioschi, una volta tutti operativi e ormai da qualche anno in stato di abbandono per ragioni diverse.

Il prossimo obiettivo, dopo il dissequestro dello scorso febbraio, sarà riaprire il chiosco Girasole, quello più vicino al parcheggio. “Siamo pronti per raccogliere le manifestazioni di interesse – spiega l’assessore alla Città Vivibile Barbara Pasquali – Non è detto infatti che in quella struttura debba per forza aprire una attività di somministrazione: si può fare qualcosa che abbia attinenza col sociale o con la distribuzione di servizi. Prima di emanare il bando ci sembrava giusto capire cosa ci propongono i soggetti interessati”.