Savona, presidio in piazza Mameli: “Iran libero, stop ayatollah”

Savona. “Iran libero, stop ayatollah“. È uno dei manifesti esposti oggi pomeriggio durante il presidio che si è tenuto in piazza Mameli. L’obiettivo era dimostrare il sostegno alla causa delle donne e della intera popolazione iraniana sotto il gioco di una sanguinaria teocrazia islamista.

L’iniziativa è stata organizzata da Associazioni Italia Israele di Savona, Fidapa di Finale Ligure, Albenga e Imperia, Save the Woman, Donne giuriste Italia sezione di Savona e SIPS Liguria. Presenti una trentina di persone tra cui il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e l’assessore regionale Simona Ferro.

“Siamo qui perchè soltanto con la nostra testimonianza e facendo sentire la nostra voce possiamo sensibilizzare. Noi abbiamo la libertà di amare, di divorziare di vestirci in un certo modo”, ha detto l’assessore regionale Simona Ferro.

“Non bisogna essere pavidi, ma coraggiosi. Se l’occidente non si deciderà a difendere i diritti di coloro che non hanno voce prima o poi i nostri figli e le nostre figlie dovranno lottare per quei diritti che noi diamo per scontati”, ha aggiunto il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

La presidente di Italia Israele di Savona, Cristina Franco, lanciando l’iniziativa ha ribadito l’importanza di manifestare il sostegno a queste donne in prima linea, ricorda che “l’Iran è governato da oltre quarant’anni da un regime teocratico liberticida che vuole esportare globalmente la rivoluzione islamica. E per esportare globalmente la rivoluzione islamica è diventato una pericolosa superpotenza militare (e fra poco anche nucleare se non si interviene con tempestività ed efficacia), ha portato instabilità e terrorismo in tutto il mondo e non solo in Medio Oriente, direttamente (come emerso anche nella recente sentenza della corte di appello di Anversa sullo fallito attentato di Parigi del 2018) o attraverso i suoi proxies come Hezbollah”.

“Un regime clerico militare corrotto che per diventare superpotenza della rivoluzione islamica affama e opprime da decenni la propria popolazione, imponendo anche la più violenta osservanza dei precetti religiosi, privandola di ogni libertà e diritto”.

“Qualcosa distingue però questa rivolta dalle precedenti – conclude Franco -: è decisamente più ampia, condivisa sull’intero territorio e coinvolge tutte le generazioni e le classi sociali. E questa volta, il solito oscuramento di Internet operato dal regime non ha fermato la popolazione”.